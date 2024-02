El 27º Festival de Málaga, que se celebra del 1 al 10 de marzo, tendrá este año sello lucense gracias a dos producciones que competirán en la sección oficial: la película As Neves, rodada en A Fonsagrada; y el filme Tratamos demasiado bien a las mujeres, filmada en Vilalba.

As Neves, ópera prima escrita y dirigida por Sonia Méndez (Antes de perder, A poeta analfabeta), competirá por la Biznaga en la sección oficial. En palabras de Méndez, "é moi alentador para min que Málaga aposte por unha ópera prima, en galego e con actores debutantes mozos".

El filme es un drama adolescente ambientado en un pueblo ficticio llamado As Neves, –trasunto de A Fonsagrada– que se acerca con mirada íntima a la generación joven que vive en el contraste entre la hiperconexión y el aislamiento. Está protagonizado por Andrea Varela, David Rodríguez Fernández (Live is life, del monfortino Dani de la Torre) y Antía Mariño, a los que se suman otros nuevos talentos debutantes.

Una escena de 'Tratamos demasiado bien a las mujeres'

A Chaira ► Carmen Machi y De la Torre

El barrio vilabés de O Valado se convirtió en abril del año pasado en un plató de cine para el rodaje de Tratamos demasiado bien a las mujeres, con Carmen Machi y Antonio de la Torre.



Por su parte, Tratamos demasiado bien a las mujeres, rodada en el barrio de O Valado de Vilalba y dirigida por Clara Bilbao, competirá en sección oficial y llegará a las salas de cine el próximo 15 de marzo distribuida por Filmax.

El largometraje cuenta con un elenco formado por Carmen Machi, Antonio de la Torre y el lucense Luis Tosar, entre otros. Es una sutil e inclasificable comedia negra que transita entre lo profundo y lo disparatado con un tono ácido e inesperado, con guion de Miguel Barros basada en el best seller francés Siempre somos demasiado buenos con las mujeres escrito por Raymond Queneau.

Una escena de 'Guardiana de dragones'

Y además... ► Guardiana de dragones

Este año, de forma inusual, la película inaugural será de animación: Guardiana de dragones. Una coproducción hispanochina, basada en la novela homónima de Carole Wilkinson.



El desembargo gallego en Málaga se completa gracias a Salvaxe, salvaxe, el primer largometraje cinematográfico del director ourensano Emilio Fonseca, que tendrá su estreno mundial dentro de la sección oficial de documental del festival.

Es un documental producido por Xiana do Teixeiro, de Walkie Talkie Films (Tódalas mulleres que coñezo) y construido tras una larga investigación que se acercó a la realidad material del lobo, en soledad y en compañía de científicos. El trabajo, en palabras del director, "achégase aos xeitos de ollar e as imaxes producidas desde a ciencia, a arte e a sociedade en relación ao planeta vivo, sinalando como estas maneiras de mirar son clave para como nos posicionamos e relacionamos co resto de seres cos que convivimos".

Una escena del documental 'Salvaxe, salvaxe'

Ourense ► Documental del lobo ibérico

Salvaxe, salvaxe es el documental del cineasta ourensano Emilio Fonseca que se acerca a la realidad del lobo ibérico en Galicia y en el norte de Portugal.



En la pasada edición del festival la comunidad gallega también tuvo un importante peso con cuatro filmes y un corto: así compitieron Álex e Munchie, de la lucense Carmen P. Granxeiro; Matria, de Álvaro Gago –hijo de una lucense de San Cibrao–; Sica, de Carla Subirana, ambientada en la Costa da Morte; Amigos hasta la muerte, de Javier Veiga, y Honeymoon, de Enrique Otero. El jurado concedió la Biznaga de Oro a la mejor actriz a la viguesa (con raíces en Carballedo) María Vázquez por Matria.

Once películas españolas y ocho iberoamericanas

Once películas españolas y ocho iberoamericanas competirán del 1 al 10 de marzo en el vigésimo séptimo Festival de Málaga.



El filme inaugural será Guardiana de dragones, de Salvador Simó, que competirá en su sección oficial junto a El hombre bueno, de David Trueba; Los pequeños amores, de Celia Rico, y Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez.



Martínez Lázaro

A estas se suman las españolas Tratamos demasiado bien a las mujeres, de Clara Bilbao; Un hípster en la España vacía, de Emilio Martínez Lázaro; La casa, de Álex Montoya; La abadesa, de Antonio Chavarrías; Nina, de Andrea Jaurrieta; Pájaros, de Pau Durà, y As Neves, de Sonia Méndez.



Junto ellas competirán las iberoamericanas Yana Wara, de Óscar y Tito Catacora (Perú); Lluvia, de Rodrigo García Saiz (México); Naufragios, de Vanina Spataro (Argentina-Uruguay); Radical, de Christopher Zalla (México); La mujer salvaje, de Alán González (Cuba); Golán, de Orlando Culzat (Colombia); Descansar en paz, de Sebastián Borensztein (Argentina), y Los terrenos, de Verónica Chen (Argentina-Uruguay).