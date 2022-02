Galicia llora la muerte de Pedro Brandariz

El actor Pedro Brandariz, natural del lugar de San Pedro de Nós, en Oleiros, ha fallecido este martes a los 44 años al sentirse indispuesto mientras estaba protagonizando un monólogo en un colegio de Calo (Teo), ha informado su entorno.

Diferentes personalidades, asociaciones e instituciones de la sociedad gallega han manifestado su pésame y sus condolencias por la muerte del artista.

Xosé Ramón Gayoso, presentador de Luar, se ha despedido de él desde el programa Galicia por Diante de la Radio Galega: "actuou o venres pasado e está na escaleta deste. En Luar sempre estará o seu nome". El propio espacio televisivo le dedicó un sentido tuit.

Durante este lunes se han repetido las muestras de dolor y de afecto en redes sociales.

Recibimos con estupor a noticia do repentino falecemento do noso asociado Pedro Brandariz, un comediante, como lle gustaba definirse, especialmente querido. Unímonos ao fondo pesar de todo o sector pola súa perda. Descansa en paz, compañeiro. pic.twitter.com/AkZXNPbO2j

Aínda non me recuperei do pau pola morte do meu amigo Miguel Gallardo, e hoxe érgome co tristísimo falecemento do meu amigo Pedro Brandariz, actor e clown, deixounos hoxe tras sentirse indisposto cando facía unha sesión de conctacontos nun centro de ensino. pic.twitter.com/TVSPEHrFQb