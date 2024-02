Santiago inaugura una exposición dedicada a Paco Pestana

A fundación Eugenio Granell abriu este xoves día 1, en Santiago, a exposición ‘Paco Pestana. O curto voo dun paspallás’ comisariada por Cristina Carballedo e que poderá visitarse ata o 31 de marzo.

A mostra está composta por quince esculturas do artista de Castroverde, finado en 2021, que forman parte de coleccións privadas. Ademais, tamén se poderá ver un collage e varios debuxos feitos por Pestana así como escritos que publicou o escultor en El Progreso ilustrados por Matalobos.

‘Paco Pestana. O curto voo dun paspallás’ inclúe, por outra banda, a proxección de dúas pezas audiovisuais de Eloy Lozano. Nunha delas, o escultor fai unha reflexión sobre a identidade mentres que a outra está protagonizada por artistas do grupo Atlántico.

Tamén está presente na mostra documentación variada sobre o contido da exposición e sobre o artista lucense.

No evento, estiveron tanto familiares como outros artistas que foron tamén amigos do escultor. Ese é o caso, por exemplo, do arquitecto Santiago Catalán e tamén do pintor Jorge Espiral, da galería de arte lucense La Catedral.

Segundo a fundación Eugenio Granell, o acto de inauguración da mostra —que foi presentado polo conservador xefe, Eduardo Valiña— resultou multitudinario e contou, tamén, coa presenza de autoridades como Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura, ou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei.

Asistiron, ademais, a comisaria da mostra e os membros do padroado da fundación Mercedes Rosón, José Blanco Fondevila e Paco Constenla.

Esta exposición ten como obxectivo, segundo a fundación, "revisitar o proxecto plástico e vital de Paco Pestana, a través dunha aposta expositiva que xira arredor de obras, documentación e outros elementos do artista, que se atopan en coleccións particulares tentando amosar a súa intensa personalidade nun percorrido pola arte e través da amizade".

Segundo os organizadores, a mostra non pretende ser unha exposición antolóxica de Pestana "senón un roteiro emocional por pezas de persoas que compartiron amizade, traballo, experiencias ou proxectos co artista".

Por outra banda, a mostra «ten unha intención detonante», di a fundación, para "reivindicar o traballo dun artista fundamental na plástica contemporánea galega, que sentou conceptos que seguen a funcionar como base de novas achegas ás xeracións actuais".

A fundación Eugenio Granell engade que "Pestana foi un artista difícil de encaixar, que trascendeu á súa propia obra e que no espazo da fundación adquire un especial significado xa que atopou no surrealismo un lugar co que chegar a identificarse".