"'Parásitos' é un retrato da alienación inducida das sociedades actuais"

→ Unha película

Parásitos. O humor negro e o suspense envolven non só un moi bo retrato da Corea do Sur hoxe, senón tamén de tanta alienación inducida nas sociedades actuais.

→ Unha serie

El Ministerio del Tiempo. É interesante a ficción de viaxar no tempo para impedir que mude a historia.

→ Un libro

Scorpio de Ricardo Carvalho Calero. Aproveitando que se lle dedican as Letras Galegas, é un bo momento para achegármonos a unha novela de estrutura innovadora, polifónica, que ademais da memoria do escritor, é unha crónica da Galiza na República e a Guerra Civil, nomeadamente dos vencidos.

→ Un disco

Meditation de Mischa Maisky ( violonchelo) e Pavel Gililov (piano). Inclúe pezas clásicas moi fermosas.

→ Unha alternativa

A escultura A Santa, de Francisco Asorey. Veu de Uruguai para unha exposición no Gaiás. A muller espida, forte, cargada co xugo, representa a épica do traballo feminino.