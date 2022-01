Pancho Varona: "No soy un abuelo cebolleta que se quedó en Led Zeppelin"

LOS QUE SABEN de la materia musical dicen que la virtud de los más grandes es ser iguales y cambiantes. Pancho Varona es el mismo en esencia pero sabe que el mundo se mueve con prisa. Él puede mirarlo todo con la experiencia de cuatro décadas brillantes en la música.

Su presencia en la ciudad es casi una constante, ¿se ha enamorado de Lugo o hay algo especial aquí para usted?

Me encanta Lugo, qué maravilla de lugar, ¡me tratan como si fuese Joaquín Sabina! Además soy casi gallego. La familia de mi padre proviene de A Coruña y visito esta bendita tierra todo lo que puedo.

Usted ha deambulado entre lo más grandes escenarios y los lugares más pequeños. Todo el mundo lo conoce. Pero, ¿cómo se identifica y siente tras tanta carrera?

Soy un tío que ha tenido suerte en la vida, simplemente. Soy músico de casualidad, de rebote, Sabina me hizo músico. A su lado he conocido a gente muy importante, letristas de los más talentosos, y ese es mi mérito. Haberme rodeado bien. Cada día doy gracias.

¿Sabina le hizo músico? ¿Literalmente?

Hombre, y tanto. Yo iba para funcionario del Estado hasta que llegó Joaquín. Apareció ante mí y me dijo como San Pedro: "Déjalo todo y ven conmigo". Realmente podría estar en un triste ministerio, con perdón de a quien le toque, pero ahora estoy haciendo carretera y yendo a tocar por ahí.

Entre Sabina y usted poco menos hay que un matrimonio.

Hay algo especial, no sé cómo se llama. Simbiosis es una bonita palabra, me gusta para definirlo. Ese algo nos permite seguir juntos 40 años después, algo que no es habitual ni en la vida ni en la música. Pienso en Serrat y el maestro Miralles, que por épocas se reencuentran y en otras descansan de ellos mutuamente. Con Sabina no he tenido tal descanso, desde el primer día hasta hoy. Es un caso raro lo nuestro, más de 15 discos y 100 canciones. Simbiosis será.

Pero en su carrera no todo es al lado de Sabina. Ha apadrinado y acompañado a artistas jóvenes también. Casi cazando talento.

¡Tengo buen gusto! Eso no se me puede negar. Pero de nuevo esto es suerte, no todo recae de mi parte. Por ejemplo, trabajar con Luz Casal eso fue una maravilla, lo mismo con Ana Belén, Christina Rosenvinge o Ana Torroja. No hay ningún secreto, son momentos adecuados con las personas correctas.

¿Sigue buscando nuevos talentos? ¿Ha encontrado favoritos en el panorama musical actual?

Siempre tengo favoritos y ando buscando talento emergente. Por las mañanas, que aún es de noche en realidad, me siento en la cocina a desayunar y abro Spotify para bucear y descubrir a gente nueva. Todos los días busco enamorarme, pero soy un público difícil, exigente. Ahora me gusta mucho Santero y los Muchachos o Ángel Stanich. Consigo estar al día aunque es una tarea muy difícil. No soy un típico abuelo cebolleta que se ha quedado en Led Zeppelin, benditos sean, pero he querido seguir investigando, actualizándome. He escuchado el último disco de C. Tangana y pienso que es un valiente, un cabrón valiente. Quiero saber lo que pasa en el mundo.

Componer para tanta gente es casi trastorno de personalidad. ¿Debe cambiar su propia voz por otra?

Hacer una canción para alguien es como hacer un traje de encargo, es tal cual así. El único truco es que te guste a ti como creador, es la única fórmula maestra. Si tú sabes que hay potencial, te gusta y estás convencido, da igual presentarlo ante Frank Sinatra o Ana Belén. Eso triunfa. Trabajar de encargo tiene ese extra de esfuerzo que es a veces el estar orgulloso de tu propio trabajo.

¿Y si no gusta?

Con un ejemplo te contesto. Hice una canción para Enrique Iglesias, de la que estaba muy orgulloso porque era música y letra, se llamaba Sin sabores. A Enrique no le gustó, la escuchó y me la devolvió. Se la entregué a Sabina e hicimos otra, 69 punto G. Esa canción tuvo un final feliz, llegó a otra persona.

Tantos artistas, tantas canciones, tantos años. Usted estará en la banda sonora de muchas vidas, ¿es algo que le dé vértigo?

Esto lo hablo con Sabina a menudo, la verdad. Siempre me dice: "Panchito, este es nuestro único patrimonio, las canciones que hemos hecho para la gente". Me dicen: "Oye me casé con una canción tuya", "la hemos puesto en un acto" o, por ejemplo, "han asesinado a una amiga nuestra por violencia de género y le hemos cantado Esta boca es mía en el entierro". Estas cosas, con su crueldad y belleza, me las llevo conmigo al otro barrio.