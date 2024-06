Paco Pestana xa ten o seu museo nunha casa de Esperante do século XVIII

Unha escultura a tamaño real en madeira que retrata a Paco Pestana sentado nunha escada, que está apoiada sobre a súa colorista Árbore do Arco da Vella, preside o espazo agropop, como o bautizou el, inaugurado este domingo na súa memoria.

Este museo particular adicado ao artista multidisciplinar de Castroverde atópase no Forno de Catuxa, unha casa con case 300 anos de historia que está na parroquia lucense de Esperante, na que a morte atopou a Paco Pestana durante as festas de San Froilán de 2021, cando tiña 72 anos.

Case un cento de amigos lle tributaron onte unha homenaxe a este escultor surrealista, bohemio, culto, sarcástico, polemista, irreverente... Foi un acto promovido pola avogada e xornalista Margarita López Blanco, que explicou que o organizou porque Lugo tiña unha débeda pendente con Paco Pestana. "Merece máis do que recibiu", considera a que é tamén conselleira da CRTVG.

Margarita Blanco aproveitou tamén para facer un chamamento para que algunha administración pública se faga coa obra deste artista para que non esmoreza no seu obradoiro de Lugo.

Xunto á viúva e o fillo de Paco Pestana, a este acto "sinxelo e emotivo" acudiron artistas e políticos, como o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ou os senadores Juan Serrano e José Crespo, ademais de varios alcaldes e outras autoridades locais e provinciais.

Na súa lembranza

A obra que representa o artista de Castroverde, asinada polo seu homólogo de Romeán Xoán Vila, foi descuberta mentras sonaba o himno galego interpretado á gaita por Cándido Díaz, membro do grupo de música tradicional Zuncurrundullo.

A escultura policromada está feita en madeira, o material do que Paco Pestana extraía máxicas creacións, e ao seu carón está unha bicicleta, o medio de transporte no que era doado atopar a diario ao artista de Castroverde desprazándose polas rúas da capital lucense, a cidade da que disfrutou na maior parte da súa vida. Este vehículo de dúas rodas tamén ten a súa propia historia, pois era do avó de Margarita Blanco.

A "pegada" de Paco Pestana, segundo salientou Blanco, está presente por toda esta propiedade de Esperante que se dedicará en parte a aloxamento rural e que acubilla a última creación do escultor, un tótem feito coa viga mestra do forno da casa, que denominou 'Primitivo das raposeiras'.