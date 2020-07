Paco Lodeiro: "A miña afección por cantar xurdiu en Mondoñedo, terra de miña nai"

Un concurso producido por El Progreso cun formato de Centroña, onde 16 cantantes galegos medirán o seu gran talento O polifacético Paco Lodeiro estrea hoxe ás 22.15 horas na TVG a segunda edición de ‘A liga dos cantantes extraordinarios’. Lodeiro agarda superar o éxito de audiencia da tempada pasada, pois concibe o programa como unha alternativa ás orquestas galegas, que terán dificultades para actuar este verán pola crise sanitaria.

Cales foron os seus inicios no mundo da música? Miña nai é de Viloalle, en Mondoñedo, e a miña afección por cantar xurdiu precisamente alí, na terra da miña familia materna.

Segue coa súa carreira musical?

Vivir da música é algo incerto, pero aínda que de maneira máis profesional me dedico á presentación, nunca deixei de cantar. De feito, temos funcionando un espectáculo con Rosa Cedrón e Miguel Ladrón de Guevara no que cantamos boleros e temas clásicos con bandas municipais. Actuamos hai pouco en Lugo, nas festas de San Froilán.

Cal cre que foi a clave do éxito da primeira edición do programa?

Noutros talents shows valórase a capacidade dun cantante para iterpretar coa súa voz as cancións que lle requiren, pero este é un concurso que reflexa as características singulares dos cantantes das orquestas de Galicia. Teñen que ser capaces nun mesmo día de contentar a tódalas idades que van á verbena: aos avós que agardan os pasosdobles, aos pais e aos netos. Os cantantes no só teñen que amosar a súa valía, senón tamén a súa versatilidade. Noutras partes de España é máis difícil que un espectáculo musical xunte á toda a familia, e aquí en Galicia acuden ao baile as tres xeracións.

Agarda unha audiencia tan numerosa coma o pasado ano?

Espero que esta segunda edición do programa teña incluso máis respaldo do público, porque na primeira os cantantes de orquestra actuaban cada noite nunha parroquia distinta recorrendo Galicia, e agora mesmo, debido á situación actual, a posibilidade de ver un espectáculo destas características en vivo é moito menor, polo que espero un maior interese do público.



Cales son as novidades desta segunda tempada?

Temos moitas novidades con respecto ao ano anterior. Na pasadaedición o gañador deste primeiro programa pasaba directamente á final, esta vez andará todo moito máis reñido. Dos oito concursantes que participan cada día, catro repetirán no seguinte programa e catro quedarán fora, aínda que pode que haxa posibilidades de repesca. No programa de hoxe só quedarán oito dos dezaséis cantantes, que participarán enfrontándose entre eles en duelos.



Como é ser presentador dun talent show musical cunha pandemia mundial aínda presente?

O ano pasado o plató deste programa estaba repleto de público, e desta vez apenas contamos con 20 persoas. A emoción que se vivía nun plató cheo de xente de diferentes idades e con todo o mundo bailando, non o temos este ano. Tivemos que configurar o plató respectando as distancias de seguridade, co xurado e os participantes en varias mesas e sillóns, os bailaríns alonxados... Houbo que amoldar as coreografías para garantizar a distancia de seguridade necesaria.

Cal é a súa perspectiva sobre o futuro incerto das orquestas en Galicia?

As posibilidades de saír a tocar son moi limitadas, polo que o programa vai ser unha das poucas oportunidades que teremos de ver aos nosos cantantes este verán.