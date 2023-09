Osorio: "Piñeiro interésame por iniciar o cinema galego en serio"

Olga Osorio vive "nunha montaña rusa de emocións desde hai quince días". A atracción parece máis ben un teleférico porque soamente as vías teñen sentido ascendente. Dúas semanas despois de iniciarse na longametraxe coa estrea de ¡Salta!, a directora lucense recibe a noticia do premio Chano Piñeiro, que lle concede o Ourense Film Festival (OUFF) "polo seu traballo". O galardón foi instituído para "recoñecer figuras emprendedoras do audiovisual galego".

¡Salta! foi rodada en Galicia con actores do país como Tamar Novas, Mabel Rivera ou Manuel Manquiña; que comparten a cabeza dun reparto galego coa murciana Marta Nieto.

Osorio (1972) confesa que, a maiores do premio, está experimentando unha intensa ilusión porque percibe que o recoñemento a "vincula" co director de Mamasunción (1984) e Sempre Xonxa (1989). "Espero que o esforzo que estou poñendo estea á altura con todo o que implica", confesa.

"Chano Piñeiro interésame porque con el empezou o cinema galego en serio", destaca a realizadora luguesa, que sitúa Mamasunción entre as súas curtametraxes "favoritas".

Establece "unha conexión con el porque unha linguaxe tan americana coma o cinema, algo de fóra, intentou facer algo de aquí". Piñeiro "foi un precursor en facer cine na aldea, trouxo con dignidad o glamour desa linguaxe ao noso; non é unicamente facer costumismo, é facer cine dun xeito moi digno".

Afonda nesa relación co director que leva o nome do premio que lle entregarán o día 29 en Ourense, na gala inaugural do festival. "En Sempre Xonxa hai unha escena fantasiosa", que Olga Osorio amplía no seu razoamento para estendelo a que "na literatura galega hai realismo máxico para ver o mundo, igual que o teñen os asiáticos. Teño fontes de inspiración nos cinemas coreano e xaponés, aos que atopo moita relación con Galicia".

Apela ao concepto xaponés de shogamai,que é unha expresión de conformismo, "como o noso xa foi", en referencia a acontecementos que non se poden cambiar. "É unha forma de estar no mundo moi galega, que entronca coa visión irlandesa, do norte de Europa e de Latinoamérica; é un modo de ver o mundo".

En ¡Salta! os dous fillos dunha científica buscan á nai desaparecida, mentres que en Sempre Xonxa hai dous nenos dunha aldea namorados da mesma cativa. Un deles emigra e, ao regresar á casa décadas máis tarde, descubre que o seu amigo e a rapaza, agora adultos, casaron.

Na visión de Olga Osorio hai máis paralelismos con Sempre Xonxa, como son "os vínculos coa familia e a perda, como acontece en ¡Salta!".

Olga Osorio é directora de cinema; tamén profesora, guionista, xornalista e nai. Nunha entrevista que concedeu a El Progreso -onde traballou- co gallo do lanzamento de ¡Salta! detallaba que o filme ten inspiración notoria nos seus rapaces.

"O ecosistema dos irmáns é moi peculiar. A película está feita para isto, a súa mensaxe é: "Por favor aprende a querer ben á persoa que tes á beira e a coidar dela. Se faltase na túa vida, esta sería moito peor". Aínda que os protagonistas están inspirados nos meus fillos, a infancia que retrato é a miña esencialmente", explicou.

A propia Osorio é a guionista desta historia, xunto a Araceli Gonda. A trama está ambientada nos anos 80. O autor da banda sonora da cinta é o tamén galego Manuel Riveiro.