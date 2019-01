Ortigueira celebrará do 11 ao 14 de xullo o Festival do Mundo Celta

O concello coruñés de Ortigueira acollerá entre os días 11 e 14 de xullo a edición número 41 do seu Festival do Mundo Celta, un espectáculo que reúne a "oito nacións" en "unha cultura".

O coordinador do festival, Alberto Balboa, en compañía do alcalde de Ortigueira, Juan Penabad, e da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentou este venres a cita no marco da Feira Internacional de Turismo de Madrid, Fitur.

Durante o acto, Nava Castro reivindicou este festival como un dos principais elementos que poñen en valor a cultura galega. "Resulta imposible entender a historia dos galegos sen tomar como fonte de inspiración relaciones entre os pobos con pasado celta", explicou a directora de Turismo, que eloxiou unha cita que "enriquece Galicia e enriquece a quen a visita".

Do mesmo xeito, o alcalde da localidade asegurou que Ortigueira converterase en xullo, un ano máis, en "a capital mundial da cultura celta", cunha celebración que este ano aposta pola mirada a Europa, a igualdade entre homes e mulleres e o aproveitamento e promoción dos recursos propios.

Tanto o cartel desta edición como as pezas audiovisuais de promoción están baseadas nos nexos culturais comúns, especialmente a música, das oito nacións celtas: Galicia, Asturias, Escocia, Irlanda, Bretaña, Gales, Cornualles e a Illa de Man. De feito, o lema desta edición será, precisamente, Oito nacións, unha cultura e no festival haberá representación das oito rexións con este substrato cultural.

Na programación deste ano, adiantou Alberto Balboa, estarán nomes como os bretóns Gwendal, os irlandeses Moving Hearts e Shooglenifty e os escoceses Flook. Tamén participará a Escola de Gaitas de Ortigueira, fundadora da cita, xunto aos galegos Anxo Lorenzo, Tanxugueiras, Ou Fiadeiro e Leilía.