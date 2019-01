Ortigueira abre o ciclo previo ao Festival Internacional do Mundo Celta

O Concello de Ortigueira organizará desde o próximo 19 de xaneiro o ciclo Festival no teatro, co que ofrecerá un calendario de actividades previas ao Festival Internacional do Mundo Celta, previsto para o mes de xullo.

A actuación do Calum Stewart Quartet abrirá devandito certame e terá lugar desde as 20.30 horas no Teatro da Beneficencia. Segundo comunicou o consistorio, "Calem Stewart é un mestre na utilización de instrumentos antigos para arrincarlles sons novos".

"Coa súa frauta de madeira e a tradicional gaita irlandesa, interpreta melodías que beben da tradición escocesa, a súa terra natal, pero tamén irlandesa e bretoa", estimou o goberno local. Ademais, asegurou que incorpora "influencias procedentes doutros estilos a través das súas colaboracións con artistas doutros países, sempre respectando a tradición". Editado en 2018, Tales from the north é o seu último traballo discográfico.

Stewart actuará no municipio ortegano xunto a Yann le Bozec ao baixo, Philippe Barnes na guitarra e Lauren MacCall como violinista. As entradas custarán 4,50 euros e poderanse adquirir a través de correo electrónico ou no departamento de Cultura do Concello ortegano en horario matinal e de luns a venres. Igualmente, despacharanse desde as 19.30 horas no teatro o día do evento.