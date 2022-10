"É un orgullo que se recoñeza a calidade literaria de Galicia"

"Aínda non saín da conmoción", confirma Marilar Aleixandre ao outro lado do teléfono. A escritora atende a chamada, unha entre as ducias que recibiu este martes, con gran ledicia. Converterse na gañadora do Nacional de Narrativa é "un orgullo", di esta autora que leva media vida dedicada á escritura. Aínda así, recibir un galardón deste calado sempre é emocionante. "Cando me dixeron que me chamaban do ministerio púxenme moi nerviosa. Non mo esperaba. Ahora estou de noraboa eu, pero tamén a narrativa galega. Que se recoñeza a calidade literaria de Galicia sempre é un orgullo", recalca.

E é que por segundo ano consecutivo o premio recae nunha obra escrita en galego tras ‘Virtudes’ de Xesús Fraga. Neste caso a obra vencedora é As malas mulleres, un libro que se xestou hai tempo pero que se materializou no confinamento. "Nunca escribín unha novela tan seguido pero ben é certo pero nunca estiven tanto tempo na casa", di Aleixandre, quen atopou as chaves deste libro sobre as presas do cárcere feminino de Galera (A Coruña) na súa obra Movendo os mardos do patriarcado. O pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán.

"Nesa obra descubrín que Concepción Arenal foi visitadora de prisións. E foi visitadora precisamente na Galera. Sorprendeume moito que case ninguén coñecera a existencia dese cárcere que logo deu nome a unha rúa coruñesa tan céntrica que está preto de María Pita", conta a autora.

Galera non era unha prisión calquera, pois contaba no século XIX con nada menos que 300 presas. "Creo que foi un exercicio importante recuperar a esas mulleres anónimas. Varios centos de reclusas das que só se sabe o nome dunha: Pepa A Loba".

Aleixandre mestura personaxes de ficción con figuras históricas como Concepción Arenal e Juana de Vega, quenes teñen a importante labor de ensinar a ler ás reclusas. Así, os libros convírtense "nunha especie de táboa de salvación para esas mulleres".

Mulleres ás que Aleixandre, tras un arduo traballo de documentación, lles logra devolver a voz e o seu sitio na historia. "A miña novela é un exercicio contra a desmemoria sobre esas historias tan duras que non interesan, pero que non se poden esquecer", sinala a autora sobre un exemplar que tamén foi premiado co Blanco Amor.

A autora galardoada, nacida en Madrid no 1947, é narradora, poeta e tradutora, e usa o galego como lingua literaria. Aínda que é licenciada en Bioloxía confesa que se iniciou na escrita grazas ao seu amor pola lectura e "redactando panfletos e artigos para revistas de partidos clandestinos". Así, a súa vida profesional se desenvolveuse por completo en torno á escritura e á ensinanza.

Aleixandre forma parte ademais desde o 2017 da RAG e admite que unha das súas principais figuras clave é Emilia Pardo Bazán, a quen agradeceu onte que fose a encargada de "abrir camiño" neste tipo de institucións. "Penso que houbo moito esforzo e moitas batallas por parte de moitas mulleres para alcanzar a igualdade. Se hoxe en día estamos onde estamos é porque alguén o soñou", precisou a gañadora.

Un "admirable" dominio da linguaxe na obra

O xurado destacou a brillantez da obra As malas mulleres (Galaxia) "por su original estructura híbrida que la convierte en una singular novela histórica sobre la situación carcelaria de las mujeres en el siglo XIX, con un admirable dominio del diálogo y del lenguaje».



Ademais, sinalou que a obra recupera a memoria dunha "forma brillante en diálogo con la tradición literaria. Un coro de voces femeninas de diversas clases sociales introduce elementos de la poesía popular y la cultura oral".



Desigualdades

A autora, segundo o xurado, pon o acento nas desigualdades e á vez ofrece unha mirada esperanzadora: a capacidade de resiliencia e emancipación do ser humano, destacando a importancia da sororidad e do compromiso cos demais.



Premio Xerais

Na actualidade Aleixandre colabora habitualmente en revistas literarias como No, Luzes, Festa da Palabra, Feros Corvos, El Signo del Gorrión, CLIJ e Dorna. E en xornais como El Correo Gallego. Ao longo da súa traxectoria foi galardoada, entre outros, co premio Blanco Amor e o Xerais.