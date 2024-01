'Oppenheimer' triunfa en los Globos de Oro y Bayona se queda sin premio

Con cinco Globos de Oro, el filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera Barbie, que partía como favorita de la noche, pero que tan solo ganó dos de los nueve premios a los que optaba.

La cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

"La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (...) que estaba en manos de un director visionario y maestro", dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la crítica al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema What Was I Made For?, de Billie Eilish.

"Quiero agradecer a todas las personas en el mundo que se vistieron de rosa y fueron al mejor lugar del mundo que es el cine (...) Gracias a los Globos de Oro por crear una categoría para los cinéfilos", dijo Robbie al recibir el premio junto a Gerwig y el resto del elenco.

Por su parte, la perturbadora comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos Pobres Criaturas se embolsó los Globos de Oro a mejor película de comedia y a mejor actriz de comedia por la interpretación de Emma Stone.

La gala tampoco dejó mucho espacio al talento hispano, pues la película francesa Anatomía de una caída arrancó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa al director español Juan Antonio Bayona, quien estaba nominado por La sociedad de la nieve.

Sin política, ni crítica

Además, la ceremonia celebrada en Beverly Hills, en Los Ángeles (EE.UU.), transcurrió con pocos posicionamientos políticos y apenas breves menciones a la renovación de los votantes y los nuevos dueños de los premios.

El mensaje más destacado de la noche fue el de la intérprete nativoamericana Lily Gladstone, ganadora a mejor actriz de drama por su papel en Los asesinos de la Luna, del veterano director Martin Scorsese, quien dijo parte de su discurso en idioma siksiká (pies negros). "Este es un momento histórico y esto no solamente me pertenece a mí", aseguró.

Las expectativas también estaban puestas en el ausente comediante Ricky Gervais, quien en 2020 arremetió en estos premios contra la industria vinculada con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. En su lugar, el cómico Jim Gaffigan lanzó un ácido comentario al respecto.

"No puedo creer que esté en la industria del entretenimiento. Soy de una pequeña ciudad y no soy un pedófilo", dijo.

Durante la gala brillaron por su presencia la cantante Taylor Swift, nominada al mejor éxito de taquilla por The Eras Tour, mientras que el romance de la noche lo protagonizaron Timotheé Chalamet y la influencer y empresaria Kylie Jenner besándose en los descansos publicitarios.

'Succession', 'The Bear' y 'Beef' arrasan en televisión

En los apartados televisivos, la cuarta y última temporada de Succession (HBO Max) cumplió con las expectativas y, tras sus triunfos en 2020 y 2022, se alzó nuevamente con la victoria como mejor serie de drama del curso, además de coronar como mejor actor a Kieran Culkin, que arrebató el trofeo a Pedro Pascal (The Last of Us). "Chúpate esa, Pedro", le dijo al intérprete chileno Culkin con una sonrisa socarrona.

A 4-time nominee for this role and Kieran Culkin takes home a Golden Globe! 🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/xsiWJ5gl4u — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Asimismo, sus compañeros Sarah Snook y Matthew Macfadyen fueron reconocidos como mejor actriz en una serie de este género en el primer caso y como mejor intérprete de reparto en el segundo, elevando a cuatro los galardones logrados.

Jesse Armstrong, coguionista de la serie, consideró que estos premios "hacen bastante más dulce" el sentimiento "agridulce" por haber puesto fin a esta producción.

Los otros dos grandes fenómenos de la pequeña pantalla en esta ocasión fueron The Bear (FX) y Beef (Netflix), con tres premios cada uno, como grandes vencedores en las categorías de mejor serie de comedia o musical y en mejor serie limitada, respectivamente.

Un éxito sin paliativos fue la segunda temporada de The Bear, la ficción sobre un cocinero de élite que hereda un negocio familiar de bocadillos, que se erigió como mejor producción de comedia y vio cómo hicieron lo propio sus protagonistas Jeremy Allen White -por segundo año consecutivo- y Ayo Edebiri.

Mientas que 'Bronca', del director surcoreano Lee Sung Jin y una de las sensaciones del año, fue elegida como la mejor serie limitada y Steven Yeun y Ali Wong, personajes que protagonizan la riña al volante que vertebra la trama, se consagraron como los mejores intérpretes del curso en este formato.

'Anatomía de una caída' se impone a 'La sociedad de la nieve' y deja sin Globo de Oro a Bayona

La cinta francesa Anatomía de una caída se alzó con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la 81ª edición de los Globos de Oro. La cinta de Justine Triet dejó sin premio a La sociedad de la nieve, el filme del director barcelonés Juan Antonio Bayona que estaba entre los nominados en esta categoría.

El filme Bayona, que relata la tragedia real de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar en 1972, estaba nominado junto a la película la italiana Yo capitán de Matteo Garrone, la finlandesa Fallen Leaves de Aki Kaurismäki, la británica La zona de interés de Jonathan Glazer y Vidas pasadas de Celine Song.

La sociedad de la nieve es una de las grandes favoritas de cara a los Premios Goya, donde cuenta con 13 nominaciones. Además, la cinta de Bayona es una las quince finalistas en la categoría de mejor película internacional en la 96.ª edición los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 11 de marzo de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y podría no ser su única nominación, ya que 'La sociedad de la nieve' esta también entre las finalistas en otras cuatro categorías: ha conseguido pasar el corte también en otras tres categorías: mejores efectos especiales, mejor música original y mejor maquillaje y peluquería.