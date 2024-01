Oliver Laxe: "Imos facer ruído con esta película e vexo que pode competir en Cannes"

Oliver Laxe ya está en Primera División, como él mismo reconocía este jueves. Su próxima película —cuyo título todavía se desconoce— contará con el apoyo de la plataforma televisiva de Telefónica, Movistar+, y de los mismísimos hermanos Almodóvar —Agustín y Pedro— a través de la productora El Deseo. Se da la curiosidad de que el cineasta manchego fue rival de Oliver Laxe en la edición de los premios Goya de 2020 cuando ambos realizadores competían por el galardón a la Mejor Dirección: Pedro Almodóvar, por Madres paralelas, y Oliver Laxe, por O que arde’ que se hizo con el galardón.

"É a primeira vez que recibo o apoio masivo dunha televisión e iso é moito, é como entrar na Primeira División. Recibir tamén o apoio de El Deseo é moi importante, é estar cos mellores produtores do país e estar moi respaldado. E non é fácil porque El Deseo apenas produce a outros directores. Para min, isto é moito porque supón tamén que a Pedro Almodóvar lle gusta o meu guión e iso é marabilloso", afirmaba este jueves el director de O que arde (2019), muy ilusionado con el proyecto.

A Movistar+ y El Deseo, se unen otras tres productoras más: la catalana Corte y Confección, Filmes da Ermida (creada por Oliver Laxe en la aldea de Vilela, en Os Ancares, donde está afincado) y la francesa Quatre à quatre.

Laxe añade que, hasta el momento, gozó de una "liberdade radical" en este nuevo trabajo, sin ningún tipo de presión sobre el guion o el cásting.

"Pódese dicir que vivo un momento doce como director. Ata agora, fixen poucas películas. Andei traballando máis na asociación que montei nos Ancares, onde estou superfeliz", confiesa el cineasta.

Un film que todavía no tiene título

Aunque se había especulado con que el nuevo proyecto de Oliver Laxe llevaría por título After, lo cierto es que todavía no está bautizado. "After non vai ser, aínda non sei cal será o título. Cando naza o rapaz, xa veremos se é neno ou nena", comenta, en tono de humor.

El rodaje de la película comenzará el 22 de abril. Está previsto que dure ocho semanas: tres de ellas, en Aragón, y el resto, en Marruecos, país en el que vivió durante una etapa de su vida y en el que también rodó otras dos películas, Todos vosotros sois capitanes (2010) y Mimosas (2016).

"Elixín Marrocos porque é un lugar que dá certa abstracción. Os protagonistas da historia son un grupo de rapaces desafectados dun mundo en derrubamento que se senten atraídos pola liberdade que hai en África (polos seus espazos e a súa cultura). Por outra banda, o deserto sempre é un espazo mitolóxico, profético. É outro nivel de percepción", indica.

Oliver Laxe define este nuevo proyecto como "unha peli de aventuras, fresca, destinada aos mozos para sementar neles algo bonito". El objetivo es, añade, "facer un cine máis transcedental, luminoso, espiritual para unha xeración sen referentes, moi zombificada polas redes e por YouTube". Afirma también que será una película "con moito ritmo e que fará que a xente case baile no cinema".

Competir en Cannes

El cineasta lucense siente, por otra parte, que esta nueva cinta puede llegar a alzarse con una Palma de Oro en Cannes.

"Imos facer ruído e véxoa compentindo no festival de Cannes, creo que hai posibilidades. Hai opcións porque é un proxecto orixinal e conta con seis veces máis de orzamento que O que arde, o que supón que se traballará mellor e con máis tempo", asegura Laxe.

El realizador ve también "vocación de público" en este nuevo proyecto, resumido por él mismo como "unha película hipnótica, sensorial, unha viaxe interior".

Seis actores ya ensayaron en Vilela

Por primera vez en su carrera, Oliver Laxe contará en el elenco con un actor profesional "moi coñecido" pero del que todavía no quiere adelantar su nombre.

Lo acompañarán seis actores más, en este caso no profesionales. Estos seis actores ya estuvieron ensayando sus papeles en Vilela, Os Ancares, durante las pasadas navidades.

Trama

El argumento girará en torno a un padre y un hijo que viajan a Marruecos y recorren sus raves en busca de una joven —hija y hermana, respectivamente— desaparecida en una de esas fiestas multitudinarias. Los dos se pasean por estas fiestas repartiendo panfletos para dar con su paradero.

En una de ellas, celebrada en la meseta de Marruecos, un grupo de raveros les hablan de una fiesta mitológica que transcurre en el desierto. Todos juntos se dirigen hacia ella, adentrándose en el Sahara, lo que pondrá a prueba los límites de cada personaje.

Muerte

El tema de la película será "a fe e como enfrontarse á morte, cando a vida te axita e che pregunta quen es; a morte forma parte do noso día a día e configura a nosa psicoloxía, é o que máis nos afecta", explica Oliver Laxe.