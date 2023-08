O heroe do cinema tamén está nun pallar

Hai xa tempo que os cinéfilos se miran con nerviosismo. Parece que o cine está a desaparecer. A séptima arte, que sempre estivo en perigo, vese agora nun panorama que cambia a unha velocidade vertixinosa. O cine, como medio, ten que lidiar cos blockbusters, coa intelixencia artificial, os efectos da pandemia, o streaming ou as folgas de guionistas e actores de Hollywood, que son tan só algúns dos factores que ameazan a súa supervivencia. Pero os cines, como espazo, tamén están a sufrir, e o seu estado é aínda máis preocupante no rural, onde están a pechar, privando aos seus habitantes desa conexión co mundo.

"O cine é o conxunto de todo: literatura, música, fotografía. Para min, cando desaparece un cine no rural, desaparece todo, desaparece unha porta". É o que di Anxo Moure, que, para evitar que o rural quede illado no que respecta á gran pantalla, impulsou a creación do Cinema Palleiriso, un cinema tradicionalmente fóra do común. "En Chantada chegou a haber oito cines, todos desaparecidos. O amor polo cine fixo que creásemos o Cineclube Os Papeiros", explica. Unha cousa levou á outra, e acabaron por crear un cine nun pallar: "Ás veces as cousas máis simples son as máis imaxinativas. Eu dígolle á xente que antes do cine como elemento de creación xa existía o pallar, así que aínda nos adiantamos un pouco aos irmáns Lumière".

As películas non son sempre un mero entretemento, e Moure ten moi clara a súa importancia como ferramenta pedagóxica: "Nós cremos no cine social, e ten unha función importantísima, que é espertar á sociedade de problemas que están pasando". Además, foi o cine o que o levou a unha das súas grandes paixóns, o coidado do medio ambiente. Di que del aprendeu parte da súa conciencia "no ecoloxismo, na solidariedade, e na cooperación". O cine sempre foi un elemento importante na educación. En 1973, Víctor Erice xa lle atribuía un poder case divino. El Espíritu de la Colmena foi rodada en Hoyuelos, unha localidade de Segovia que en 1950 tiña 350 habitantes (e, hoxe, menos de 40). Na película, a vida de Ana, unha nena de seis anos, é completamente transformada tras ver unha proxección de Frankenstein. O filme amosa a importancia do celuloide durante a infancia.

Proxección de Cine Na Rúa en Allariz do filme Live is Life. CEDIDA

Arrebatarlle o acceso á cultura aos habitantes do rural é quitarlles, como di Moure, unha "porta" ao resto do mundo. Aínda que tamén a poidamos gozar na casa, "ver unha peli debería ser unha experiencia con descoñecidos; iso é o máis bonito da vida, viaxar cara a unha aventura con xente que non verás nunca". Hoxe dámolo por sentado, pero "aínda que pareza absolutamente incrible, hai moitos nenos galegos, sobre todo de interior, que nunca entraron a un cine".

Di que aínda se pon nervioso ao entrar a unha sala e ver unha película. E con este proxecto demostrou que non é o único apaixonado do cine ao que lle queda lonxe unha gran pantalla: "Hai unha veciña que nunca falta a ningunha proxección, a señora Alicia. Ten xa 101 anos e quixo celebrar o seu aniversario coa familia no cine, proxectando imaxes da súa vida". Con ela e un recentemente nado como espectadores, Moure enorgullécese de poder afirmar que o seu é "un cine de 0 a 100 anos".

A demanda por máis contidos foi tamén o que impulsou o crecemento de Cine Na Rúa, unha iniciativa que, en palabras de Xoán Mariño, está "pelexando por achegar o cinema ao público". Empezaron poñendo curtas, despois longametraxes, e agora teñen programadas proxeccións ao aire libre por Galicia, Asturias e o norte de Portugal durante todo o verán: "Seguimos poñendo curtas, pero a evolución foi un proceso natural de que nos pediran pelis e falar coas distribuidoras para deseñar un catálogo". Ten claro que gran parte do problema está na distribución: "Está ben que a administración acolla a produción de pelis, e estanse facendo moi bos contidos, pero non chega con iso. Hai películas como As Bestas que se non facemos o esforzo por movelas non chegarían". É imposible non ver a ironía en que as obras que queren sinalar o illamento do rural non cheguen a aqueles que retratan. Mariño engade que "levar contidos ao rural é unha asignatura que temos pendente, sobre todo a xente con responsabilidade política".

Proxección de Cine Na Rúa en Castro Caldelas do filme Live is Life. CEDIDA

Anxo Moure tamén cre que faltan esforzos institucionais para achegar a cultura a todos os recunchos: "Eu creo que os concellos terían que crear pequenos cines coma o noso, creo que debería ser unha obriga. É algo economicamente sostible para os concellos e eu reivindico que creen un cine máxico, propio, non proxectar nun auditorio".

Este ano Moure foi pregoeiro do Festival de Cine de Roca en Guitiriz, que naceu en 2014 inspirado na Mostra de Cine de Ascaso, a considerada mostra de cine "máis pequena do mundo". Xosé Veiga Zé, o seu coordinador, di que, nun mundo no que parece que só se ve como progreso o estilo de vida tecnoloxizado e hiperglobalizado, hai que reivindicar "un xeito rural" e un cine que axude a "contar esas historias, que trascendan, que haxa un rexistro delas e que se poidan ensinar, que non se perdan, porque as historias que non se contan morren".

Xosé Veiga Zé co cartel desta X edición do Festival de Cine de Roca. ARQUIVO

Zé cre que a visión social do cine estase a perder un pouco, en parte polas plataformas VOD (vídeo baixo demanda en galego), que son "unha arma de dobre fío". Di que, "por un lado, democratizan o acceso, chegan máis lonxe e a un prezo máis asequible", pero que tamén, entre outras cousas, fomentan un consumo "máis individualista dos contidos, na casa propia e a un clic de distancia".

Ás veces, cando se fala de cine, disecciónanse os catálogos das plataformas de streaming, discútese sobre Marvel ou inténtase adiviñar o camiño que van tomar os estudios durante os próximos anos. Pero moitas esquécese que, para que haxa un cine sobre o que discutir, este ten que existir, e a única forma de asegurarse de que o faga é arrastrar a todos os nosos coñecidos ás salas.

Anxo Moure teno claro: "A persoa máis importante de calquera produción é o espectador, non os actores, nin directores, nin técnicos. O gran heroe é o espectador, porque mentres haxa espectadores haberá cine". Así que esa é a gran lección. O heroe do cine non é Capitán América, nin Indiana Jones, e nin sequera Barbie, o heroe do cine es ti.