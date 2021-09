Nuria Pena: "Toda a natureza que hai en Lugo sírveme de inspiración"

Libros, periódicos, folios, libretas, revistas... cualquier soporte se convertía en el lienzo perfecto para que la lucense Nuria Pena dejase volar su creatividad cuando apenas levantaba un palmo del suelo. Dice que la pasión de su padre por la pintura o el alma de artista de su abuelo pudieron influir en su vocación por esta destreza, pero su época universitaria en Madrid estudiando Bellas Artes le dieron el impulso necesario para decantarse por el grabado, una particular disciplina de la que se enamoró "a primeira vista", tal y como ella misma asegura.

Ahora, esta profesional ve recompensada toda una vida dedicada a perfeccionar esta técnica al recibir el prestigioso Premio Internacional de Gravado Atlante, un galardón en el que ha sido reconocida entre casi 200 artista y otras tantas obras procedentes de todo el mundo.

"Levo dedicada ao gravado moitos anos e non me esperaba recibir este premio, para min é unha gran satisfacción. Cando te metes nun proxecto así, que é unha disciplina minoritaria que esixe moito tempo e tanto esforzo tecnicamente, o feito de que sexas recoñecida institucionalmente supón unha motivación inmensa e unha sinal de que vas polo bo camiño", recalca Pena, a quien le gusta que la llamen printmaker.

"A palabra significa "a que fai estampas" e paréceme un termo moi apropiado e preciso para describir a disciplina do gravado. Penso que transmite un carácter sen grandes alardes e que, sobre todo, transmite humildade, que é unha característica innata nos gravadores".

La obra ganadora fue titulada Devezo y representa toda una metáfora. "Pódense apreciar varias árbores e xusto a que está no medio do resto parece a máis débil, pero sen embargo medra igual. A palabra devezo significa o anhelo, esa forza que ten esa árbore que aínda que é máis pequena que as demais ten o devezo de saír para adiante. Para min é todo un símbolo da fortaleza nos momentos malos e tamén un emblema do que pode representar o gravado, que é unha disciplina aparentemente menor pero que ten unha forza enorme e conquista a todo aquel que o proba".

El proyecto fue desarrollado en los bosques de Baamonde, un entorno que para la autora tiene un significado muy especial. "Esa zona significa moito para min a nivel persoal porque pasei e sigo pasando tempo alí coa miña familia. Boa parte da miña obra foi feita con paisaxes de Baamonde, Guitiriz, Ombreiro... Toda a zona da natureza arredor de Lugo sírveme de inspiración porque ten unha beleza incomparable. Para min é un instrumento para poder transmitir moi poderoso".

De hecho, aunque por motivos laborales la artista tuvo que desplazarse a A Coruña, lleva la provincia lucense en el corazón. "Eu sempre digo orgullosa que son de Lugo. De feito case todas as imaxes e traballos que teño son da provincia. Penso que a relación que tivo esta zona coa miña infancia a fan aínda máis especial e eses lazos se fan cada vez máis fortes".

Tras ser reconocida en buena parte de España, Europa y otros países como Japón, la artista trabaja ahora para perfeccionar su técnica. "Agora estou centrada en planchas de policarbonato gravadas con láser", precisa y adelanta que entre sus próximos proyectos tiene previsto rendir un homenaje a Van Gogh. "Será unha especie de diálogo cun pintor que me fascina", así como lanzar una colección con imágenes sobre el mar, "outra inmensa beleza que temos moi preto", concluye.