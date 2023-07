Eduardo Sampayo: "Nun cadro meu hai xente que ve unha cara e outra unha galiña"

O pintor lucense Eduardo Sampayo presentou este venres a mostra Amenceres de auga na Capela de Santa María. A exposición, na que se poderán observar sesenta cadros vinculados ao expresionismo e estará aberta ata o día 13 de agosto de forma gratuita.

Amenceres de auga pecha a triloxía que Sampayo comezou no ano 2017. "Comecei a expoñer de forma moi amateur no bar duns amigos meus, A Casa das Cores", recorda o autor.

"A triloxía non só representa o amencer. Ten un sentido poético no que quixen facer un paralelismo co meu camiño como artista", explica o lucense. "Amenceres de auga é o final dunha traxectoria de exposicións na miña cidade e que reflexa todos estos 10 anos que levo pintando", relata Sampayo.

A volta á natureza é a protagonista principal dos cadros do lucense, que segundo explica o propio autor, "están sempre abertos á interpretación" de quen os observa. "Hai xente que ve a cara do seu cuñado, que ve unha galiña... (ri). Tamén hai carteles con nome que non teñen nada que ver cos cadros. Son pequenos haikus que me evocan beleza ou bos recordos, títulos das miñas cancións...", explica o pintor.

Dolores O' Riordan, a desaparecida cantante da banda irlandesa de rock The Cranberries, tamén ocupa un lugar destacado na obra de Sampayo. "Dediqueille un cadro moi etéreo, nuboso, agradable. Foi unha persoa que tivo unha vida moi violenta pero transmitía no seu canto uns estados de ánimo moi rupturistas", relata o autor lucense.

Os nomes máis importantes do expresionismo abstracto tamén resultaron de gran inspiración do pintor. "E tamén as grandes, hai moitísimas mulleres que merecen un posto destacado: Maruja Mallo, Frida Khalo, Leonora Carrington...", destaca o autor. "Especialmente todos aqueles que romperon as normas establecidas", relata Eduardo Sampayo.

O escenario escollido para amosar os cadros do pintor hónrao dunha maneira que case non pode explicar con palabras: "Santa María é un templo para min. É un espazo que supón un auténtico luxo. Ese espazo baleiro que é o receptáculo de moitas posibilidades, comparable a un dos máis altos museos a nivel nacional".

A capela lucense convértese na galería perfecta onde expresarse como artista. "É moi versátil. Quítome o sombreiro ante o persoal da Diputación e do Centro de artesanía e deseño. Fixeron dese espazo o meu soño de rematar a triloxía alí", explica o autor.

Sampayo atópase agora á expectativa da reacción do público, os críticos da súa obra: "Lugo é unha rede social feita cidade. Síntome moi responsable de que toda a xente que veña á exposición se sinta ben".