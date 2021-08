"Lugo no tiene el movimiento cultural que tienen otras ciudades, se quedó a la cola"

La banda de death metal Barbarian Prophecies, que lleva más de dos décadas en los escenarios, saca este otoño nuevo disco Horizon. Óscar, uno de sus miembros, cuenta todo lo que contendrá el disco y los temas de las canciones.

¿Qué nos vamos a encontrar en vuestro próximo álbum?

Este nuevo disco es un avance de lo que llevamos hecho los últimos años, incluimos muchos estilos de música diferentes, desde electrónica hasta flamenco.

¿Cuáles van a ser los temas de las canciones?

Giran sobre los misterios del ser humano: cuando se empezó a preguntar sobre su propia existencia, la creación, la metafísica, la psicología, el origen del universo, el nacimiento de la filosofía, el pensamiento. Va en esa onda.

¿Cómo definiría su estilo musical?

Es música extrema, basado en la que proviene de la zona de Escandinavia. Aparte de esa base de death metal melódico tiene muchas mezclas, digamos que la pandemia nos hizo pensar demasiado.

¿Y sus influencias musicales?

Hay muchas, desde los clásicos del rock como Led Zeppelin, hasta las bandas clásicas de metal como Iron Maiden y luego, bandas extremas o música electrónica clásica.

¿Qué supuso la marcha de Manuel, el bajista?

Es como todo lo que sucede en las bandas que se hacen por afición como la nuestra. Al final, la vida personal de cada uno es la que manda y, si no puedes llevar a cabo las actividades que se van planeando, al final te acabas apartando. Para nosotros fue fastidiado porque es una persona con la que llevamos tocando muchos años, pero hay que tener resilencia siempre y adaptarse a lo que viene. Por ello, la cantante cogió el bajo y aprovechó esta época de parón para aprender a tocarlo.

¿Les ha perjudicado que la vocalista del grupo sea una mujer?

Para nada. Realmente en la música y, en el entorno que nos movemos nosotros, ser hombre o mujer da absolutamente igual. Lo importante es que te gusta la música y la gente te va a valorar por lo que haces. Luego hay gente que usa la figura femenina como márketing para vender como algo atrayente, pero como norma general, en nuestro género de música, da igual que seas hombre o mujer, que tengas cuarenta años o que tengas dieciocho. La música te une y eso está por encima de ideología, de barreras, de género y de todo.

¿Es más difícil llegar a ser conocido siendo de Lugo?

Moverte como banda es más fácil que hace 30 años gracias a las redes sociales e internet. Lugo siempre fue una ciudad que para esto es difícil, tiene mucho movimiento cultural, pero solo un tipo o dos y siempre el mismo estilo.

¿Por qué a Lugo no vienen bandas grandes a tocar, qué pasa aquí?

Los que están ahora en la administración se está moviendo mucho, están organizando muchas cosas y apoyando a los artistas locales y me parece genial, pero siempre fue un sitio complicado. De hecho, hay que darse cuenta de que aquí no hubo bandas potentes de géneros que se salgan de lo habitual y no las habrá nunca.

¿Por qué?

Lugo es una ciudad que siempre tuvo un telón de acero. De hecho, tú vas por ahí y Lugo no lo conoce nadie, es una ciudad que está como aislada del resto. Aquí no hay el movimiento cultural que hay en A Coruña, ni en Vigo, ni en Santiago, ni en Pontevedra ni en Ourense, ni en Sarria que está al lado, esta ciudad se ha quedado a la cola, algo pasa.

¿Cómo les afectó la pandemia?

Fue un golpe bastante gordo. Lo que es la cultura va a seguir existiendo, habiendo conciertos y festivales, pero donde nos movemos nosotros ha desaparecido. Hay muchas bandas que han tirado la toalla. Nosotros cancelamos todos los conciertos el año pasado, los que iba a haber este año me da la impresión de que cancelaremos prácticamente todos. Me da la impresión de que nos han apartado. Parece que hubo una mano negra para que toda la gente que es un poco disidente se quitase de en medio. Por eso, hay que tirar la caña fuera, nosotros tenemos planeado marcharnos fuera de España a tocar todo lo que podamos el año que viene porque es lo que hay...hay que intentar ir fuera