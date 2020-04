Antón Patiño "O Novo Cinema Galego permite achegarnos á nosa realidade"

Longa noite de Eloi Enciso está en aberto estes días xunto con outras do Novo Cinema Galego. Cómpre achegarmos á realidade de nós mesmos e da nosa memoria.Walter Benjamin, os ensaios de Ernesto Sábato (La resistencia, Antes del fin) John Berger... Axudan combater o virus ultraliberal que intoxica á conciencia colectiva.A música de Manu Chao é un bo resultado da mestura multicultural. Un ritmo transversal que figura fusionar xeitos de vida e xeografías afastadas. Imaxinación e espírito de liberdade nun ecosistema común. Auténticos himnos do precariado —o proletariado do século XXI—.Achegarse a Urbano Lugrís ou Álvaro Cunqueiro incrementa a inmunidade fronte ao tecnofetichismo. Cara ao universo liberado da imaxinación mítica. Artesanía das emocións.