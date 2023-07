La novela corta: terreno por conquistar

Algunos lectores, entre los que me incluyo, somos amantes incondicionales de lo breve. Disfrutamos con la poesía, valoramos el microrrelato o leemos, con cierta frecuencia, cuentos de extensión variable. Las novelas cortas combinan la concentración expresiva del cuento -que plasma una idea o una emoción- con la dispersión propia de los textos más largos. La nouvelle no es un terreno baldío, una tierra de nadie a medio camino entre el relato y la novela, sino toda una campiña en la que lo literario puede echar raíces. Autores como Tolstoi o Dostoievski, conocidos respectivamente por gigantes como Guerra y paz o Crimen y castigo, han probado las formas breves en textos tan representativos como La muerte de Iván Ilich o Noches blancas.

Como admiradora de Ian McEwan, de quien quiero destacar la magnificencia de Expiación, ha sido todo un hallazgo reencontrarme con él en la siguiente historia, concentrada en apenas un centenar de páginas. El autor presenta la ficción a través de la figura de un niño, Peter, imaginativo y soñador, cuya mente creativa nos introduce en la trama. En las nubes es una única historia, pero puede leerse al mismo tiempo como un conjunto de relatos con un eje conector en la figura de su excepcional protagonista, quien modela la realidad a través de su mente transfiguradora. El autor logra que regresemos a la infancia de la mano de este entrañable personaje.

En esta misma línea, de lectura afable, podemos situar el texto del autor italiano Francesco Piccolo: Momentos de inadvertida felicidad. De esta obra, destacaría su carácter aglutinador, que hace honor a la consigna del título, combinando anécdotas más o menos largas, y más o menos ficticias, con una suerte de aforismos o sentencias. A veces no faltos de ironía o con un toque juguetón, divertido. Se trata de un libro ligero, aunque no banal, que nos reconcilia con la vivencia de nuestro presente y, sobre todo, con la plenitud que palpita detrás de cada instante.

Dejando atrás el terreno de lo apacible, la escritora japonesa Aki Shimazaki podría constituir una frontera agridulce. Su novela corta Hôzuki, la librería de Mitsuko, ya mencionada en otra ocasión, nos presenta a la madre de Tarô, un niño sordomudo, que se enfrenta a su pasado, tras la aparición en su librería de una enigmática mujer.

En esta ocasión, quiero subrayar un nuevo título de la autora: Azami: El club de Mitsuko, publicada también por la editorial Nórdica. Se trata de la primera novela de la pentalogía, y cuenta la historia de otro personaje cuya vida confluye en un momento determinado con la anteriormente citada. Pienso que el orden de lectura no condiciona el disfrute de ninguna de estas piezas que, como en una rayuela cortazariana, nos presentan distintos momentos de la historia y puntos de vista también diferentes.

Al otro lado de la frontera, la sombra nos estremece de maneras en principio sutiles, aunque amenazantes. Tal es el caso de la primera incursión en narrativa del autor andaluz Abraham Guerrero. La novela, titulada Las luces de Hannover, y publicada hace unos días por la editorial sevillana El paseo, tiene como detonante un extraño secuestro ocurrido en las inmediaciones de una frutería. Este hecho es el ojo de una espiral al que concurren los demás sucesos de la historia. No puedo evitar sentirme interpelada por el capítulo titulado La voz de Juan Rulfo. Este no sólo es un guiño a un autor clave de la novela hispanoamericana moderna, sino también un excelente ejemplo de confusión entre literatura y vida. No eludo tampoco rescatar esta frase que continúa vibrando dentro de mí, referida al efecto de las drogas sobre el ser humano: "Que somos sino nosotros en ese estado, muertos que se hablan en medio de la nada". Todo un elogio al realismo mágico del autor mexicano y a sus queridos fantasmas.

Para terminar, en el extremo más oscuro de esta parcela literaria, nos encontramos con la novela de una joven autora catalana, un libro que me han recomendado en mi librería de confianza. Yo aprovecho para suscribir dicha apreciación en estas líneas, como un texto que no los decepcionará: Tierras muertas de Núria Bendicho. La muerte de un joven, cuando regresa a casa después de una larga ausencia, proyecta las sospechas sobre los miembros de su familia.

La escritora convierte la historia, a través de una narración polifónica con multitud de puntos de vista, en el relato de todos los testigos, ampliando así el enigma que se nos presenta en las primeras páginas. La suspicacia se insinúa a medida que avanzamos en la novela, se desata en las últimas intervenciones y nos conduce a una realidad ambivalente. Tal vez por esa razón, demoledora.

La literatura es un terreno fecundo de ideas. A menudo, entre las páginas de un libro atravesamos playas paradisiacas, bosques de árboles autóctonos, selvas frondosas; en ocasiones, paisajes que se van tiñendo de ocres y marrones, desiertos y roquedales áridos, negrura.

La literatura halaga, inquieta, conecta consigo misma, en ocasiones. Huye de todo lo conocido en tantas otras; por eso precisamente, las novelas más breves son la opción perfecta para internarnos, durante un lapso de tiempo suficiente e intenso, en una historia conmovedora. Eso le pedimos a toda obra literaria: que nos arrastre y nos domine, que nos zarandee o nos arrulle, pero que nunca nos deje indiferentes.