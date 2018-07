A nova presidenta do Consello da Cultura aposta por estreitar lazos coa lusofonía 

A nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, tomou posesión do seu cargo este mércores en Santiago, nun acto no que comunicou a súa aposta por romper coa "brecha xeracional e territorial" no acceso á cultura galega e por "estreitar relacións" co mundo lusófono —"internacionalización"—, como liñas "clave" do seu futuro labor á fronte da institución.

Durante o seu discurso, Rosario Álvarez sinalou que os seus obxectivos pasan pola "atención a actores dos distintos sectores culturais", tanto ás súas "problemáticas e necesidades específicas", como ás "máis xeneralizadas"; e polo "esforzo por chegar a novos públicos, a un espectro de poboación máis amplo e diversificado", que sexa o "destinatario inmediato" da función do Consello.

Así mesmo, tamén insistiu na necesidade de fixar "novos modelos de comunicación", a través das novas tecnoloxías, "máis aló dos formatos tradicionais presenciais, fixados por un horario e un espazo concreto"; e de "fortalecer" ao Consello da Cultura Galega como "centro de análise de informes, cunha marca diferenciada polo valor dos seus propios produtos".

Por outra banda, na súa intervención, Álvarez apostou polo "fomento do diálogo entre as dúas culturas, a humanística e a científica", xa que este é un "debate de interese para a sociedade contemporánea". Tamén apuntou á "loita pola igualdade de xénero, non só en termos de presenza feminina", senón en "creación e difusión de servizos condicionada por factores como idade ou territorio".

Sobre a relación co mundo lusófono e a comprensión lingística do portugués, Álvarez sinalou a aposta por "estreitar relacións con Brasil e Portugal", o que "permitirá aproveitar unha ampla rede institucional de países de lingua portuguesa".

O Pleno do CCG aprobou a renovación da Comisión Executiva, da que forman parte Xosé Manuel Núñez Seixas, Dolores Vilavedrae María Xosé Porteiro

No acto tamén estiveron presentes o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo; o anterior presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega; e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez González; entre outros altos cargos.

CULTURA "DOS AFECTOS". O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou durante o acto o labor do Consello da Cultura Galega (CCG) que constata que Galicia "está unida por unha cultura afectiva" que, nesta institución, "debate, reflexiona e proporciona valiosos elementos de análises sobre a realidade cultural galega".

Deste xeito, resaltou ver no Consello un "Pórtico institucional" —coa súa correspondente referencia ao recentemente inaugurado Pórtico dá Gloria— que "forma parte da Galicia que edifica o seu autogoberno seguindo o seu propio modelo, de acordo co que é".

Así, Feijóo aseverou que "cada creador da Galicia do século XXI ten ao seu ao redor un país que o apoia e admira" e que está "representado neste Parlamento da cultura galega". Neste sentido, subliñou que, "coa chegada de Rosario Álvarez á presidencia da institución, está asegurada a vixencia da cultura dos afectos". "A súa man, visible ás veces e outras invisible, está presente nos grandes fitos da cultura galega dos últimos anos", tal e como sinalou o presidente autonómico, ao facer referencia á Universidade de Santiago (USC), á Real Academia Galega (RAG), ao Instituto dá Lingua Galega e ao propio Consello.

DESPEDIDA DE RAMÓN VILLARES. Durante a súa intervención no acto, o antigo presidente do CCG, Ramón Villares, despediuse do seu cargo co recordo de "constituír unha institución non só para ser, senón tamén para facer pensar", na súa loita por "colocar esta institución no tempo histórico actual", no que "a cultura, a creación e o consumo de bens culturais está a cambiar".

Neste sentido, destacou a súa actuación nos 12 anos á fronte da presidencia para conseguir unha "mellor e máis moderna xestión do sector cultural", a celebración de diversos foros de debate, a creación de múltiples recursos dixitais e multimedia, a rendición de contas e a "orientación e cambio adaptado aos tempos".

NOVA DIRECTIVA. O Pleno do Consello da Cultura Galega aprobou este mércores pola tarde a a renovación da Comisión Executiva da institución, proposta pola presidenta, Rosario Álvarez.

Xunto á presidenta do CCG formarán parte da Comisión Executiva as seguintes persoas: Xosé Manuel Núñez Seixas, vicepresidente; Dolores Vilavedra, secretaria; María Xosé Porteiro, vocal.

O Pleno tamén renovou os coordinadores de seccións, que son as áreas temáticas de traballo da institución, e que na actualidade integran a máis de 150 profesionais e creadores da cultura en Galicia, así como os arquivos, que son centros de documentación especializada.

As novas coordinadores son: Elena Vázquez Cendón, da Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade; Manuel Quintana, da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas; Carmen García Mateo, dae l Sección de Lingua, Literatura e Comunicación, e Dolores Vilavedra, da Sección de Música e Artes Escénicas, e Rebeca Blanco, da Sección de Patrimonio e Bens Culturais.

Tamén forman parte como coordinadores Carme Adán Villamarín, da Sección de Pensamento e Sociedade; María Xosé Porteiro, da Comisión Técnica de Igualdade; Xulio Ríos, da Comisión Técnica de Acción Exterior; Xosé Manoel Núñez Seixas, do Arquivo dá Emigración Galega; Xosé Ramón Pousa Estévez, do Arquivo Sonoro de Galicia,e Rosario Álvarez, do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia.