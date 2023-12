"Non paro, fago submarinismo, debuxo e vou a clases de baixo"

Actor, monologuista, cómico, guionista... Non hai nada que se lle resista a Oswaldo Digón (San Román, Cervantes, 1975). Licenciouse en Psicoloxía, foi técnico de cultura no Concello de Sada pero todos os camiños apuntaban nunha dirección: a interpretación. Un oficio que combina con mil actividades porque para este cervantego quedarse quieto non é unha opción.

Como un funcionario termina dedicándose ao humor?

Foi unha decisión madurada. Fun vendo pouco a pouco como a miña vida se enfocaba cara a interpretación e decidín dar o salto. O meu traballo de funcionario estaba dentro do departamento de cultura, que non está moi alonxado do meu oficio actual. Pero decidín que ou apostaba polo que realmente quería ou a miña vida non sería plena. E disto xa fai 15 anos! Como pasa o tempo!

Nese tempo traballou moito con nenos como contacontos. É máis esixente o público infantil?

Sen dúbida é o máis sincero. Os cativos se algo non lles gusta vancho decir. Non é sinxelo captar a súa atención, que estén metidos dentro do que estás contando, enfocar as historias... Son un montón de cousas. Agora son consciente de todo esa aprendizaxe que me deron esas miradas dos cativos que viñan escoitarme.

Decidiu poñerse como autónomo e hoxe enche os teatros como actor e monologista. Pódese vivir disto?

A miña experiencia demostra que si. Eu teño a sorte de poder vivir disto coas súas dificultades, por suposto. Sendo autónomo nin enfermo te podes poñer. É un traballo diario, esta profesión é unha carreira de fondo. Non podes acelerar ao comezo ou deixar todo para o final. Ten que ser algo continuo para ir chegando e cumprindo metas.

Segue algún tipo de ritual antes de saír ao escenario?

(Risas) Agora mesmo non, pero tiven moitos. Entraba no escenario co pé dereito, non podía vestir de amarelo... Pero fun deixando todos estes rituais porque me levaban moito tempo. Penso que eran manías máis que supersticións. Ao final deixei de facelas porque me esquecía e dinme conta de que non pasaba nada, todo seguía igual.

Nos shows gústalle moito a improvisación. Non dá vertixe saír ao escenario sen nada preparado?

Vertixe dá sempre subirse a un escenario porque non sabes o que te vas atopar, pero esa incertidume é encantadora. A diferencia entre a improvisación e o delirio é a preparación. Se non tes nada preparado e non contas con ferramentas non hai onde agarrarse para poder improvisar. Hoxe en día a comedia tende moito a establecer un diálogo co público e iso xa se considera improvisación. Para min isto non é máis que unha conversa. O que eu reivindico é facer algo co que se di no momento, traballar as historias. Esa é a arte da improvisación. Estoume poñendo moi serio, non Vanesa? (Risas).

Para nada.

Que alivio!

Falemos da súa paixón pola interpretación. Vén de familia?

Son o único da familia que está no mundo artístico xunto a un primo que é mestre de música. Nin pintura, nin escultura, nin interpretación... Non teño constancia de que ningunha xeración da miña familia se dedicase a isto. Debeume xurdir de xeito inspiracional. Iso si, meu pai é moi divertido e un gran contador de historias.

Contou nalgunha ocasión que de neno tardou moito en ler.

Estudei no Divina Pastora do Bierzo e cando era cativo fun o último que aprendín a ler da miña clase. Descubrín que era unha especie de dislexia, custábame o tema da ortografía, da lectura e non daba dito as palabras. Non era porque non entendera, é que á hora de ler mesturaba as letras e confundíaseme todo, e non era pola presbicia, que si que a teño agora (risas).

Foi a clases de reforzo?

Si, dicían que era despistado e enviáronme a clases de reforzo cunha monxa. Eu tamén tiña moita imaxinación e de cada palabra saíanme mil historias. Era moi inquedo e apuntábame a todo: guitarra, axedrez, fútbol... Aínda o fago agora, non paro. Encántame debuxar, vou a clases de baixo, estou aprendendo a facer escultura en madeira, fago submarinismo...

Vén moito polos Ancares?

O primeiro ano da miña vida paseino nos Ancares e despois trasladeime ao Bierzo. Pero en Cervantes teño a miña familia e vou sempre que podo, teño un vínculo moi especial con esa terra.

Cal é o seu lugar favorito?

Encántame subir a Tres Obispos, pero calquera sitio desa montaña é alucinante. Recoméndolle a todo o mundo que suba a Piornedo e desde alí contemplen esa marabilla, é una paraíso.

Presenta Síbaris na Coruña, a obra póstuma de Domingo Villar. Cómo xurdiu a súa participación?

Xurdiu pola amizade que me une a Carlos Blanco, que é o protagonista. Contou comigo para estar xunto a Belén Constenla e Pablo Novoa. Nesta obra eu teño un papel pequeno pero estouno desfrutando moito, como cada vez que me subo a un escenario.

Transmite un humor moi característico de Domingo Villar.

Claro, é unha obra moi divertida, cunha gran retranca. Domingo amaba o teatro e iso queda reflectido nesta obra na que el está moi presente en cada momento.