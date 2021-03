'Las niñas' se corona como mejor película de los Goya más atípicos

Las niñas, la historia de pérdida de inocencia ambientada en la Zaragoza de 1992 que dirige Pilar Palomero, ha triunfado en la 35 edición de los Premios Goya, que se recordarán como los de la pandemia, con los nominados conectados por vía telemática y estrellas de Hollywood dejando mensajes de apoyo.

La cinta de Palomero se ha llevado los premios a mejor película, mejor dirección novel, guion original y fotografía en una ceremonia que ha tenido como sede presencial el Teatro Soho de Málaga y a Antonio Banderas y María Casado como maestros de ceremonia.

Salvador Calvo ha ganado el Goya al mejor director por Adú, una historia sobre inmigración que el público ha respaldado masivamente en las salas -se estrenó antes de la pandemia- y que ha obtenido también los premios de mejor sonido, dirección de producción y actor revelación para un extasiado Adam Nourou.

Como apuntaban las quinielas, Mario Casas ha obtenido su primer Goya al mejor actor por No matarás, mientras que el de mejor actriz protagonista ha sido para Patricia López Arnaiz por Ane, opera prima del vasco David Pérez Sañudo.

Ane, ambientada en una Vitoria inmersa en la lucha callejera, ha sido otra de las grandes vencedoras, al alzarse también con el premio al mejor guion adaptado y el de mejor actriz revelación para Jone Laspiur.

Akelarre, un cuento desmitificador sobre la brujería vasca dirigido por el argentino Pablo Agüero, fue la vencedora numérica con cinco premios técnicos: dirección artística, maquillaje y peluquería, vestuario, efectos especiales y música.

Todos los nominados recibían la noticia del premio vía telemática, conectados desde sus casas o en hoteles con otros miembros del equipo, con momentos más emotivos aún de lo habitual, rodeados de los suyos.

Nathalie Poza se ha alzado con el Goya a la mejor actriz de reparto por La boda de Rosa y ha tenido un recuerdo para su madre. La película de Icíar Bollaín se lleva además el premio a mejor canción original para Rozalén, quien se lo dedicaba a todas las mujeres cuidadoras y al Día de la Mujer, que se celebra el lunes.

El momento más reivindicativo lo ha protagonizado Alberto San Juan, que al recibir el premio al mejor actor de reparto por Sentimental, ha recordado al PSOE la necesidad de defender el derecho a una vivienda digna. "Los derechos humanos no pueden ser bienes y mercados con los que se especule", ha dicho.

Abrumadora ha sido la cantidad de estrellas de Hollywood que han dejado sus mensajes de apoyo al cine español en forma de vídeo, algunos incluso en español como Tom Cruise, Robert de Niro, Lupita N'yongo, Mel Gibson o Helen Mirren.

A ellos se han sumado Margot Robbie, Naomi Watts, Mónica Belluci, Benicio del Toro, Oscar Martínez o, la más entusiasta, Laura Dern. Emma Thompson, Isabelle Huppert, Halle Berry, Melanie Griffith, Sylvester Stallone, Salma Hayek, Ricardo Darín, Gael García Bernal, Guillerno del Toro y hasta Barbra Streisand, aunque en su caso el mensaje fue solo de audio.

En el palmarés ha destacado por otro lado El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, consagrada como la gran película de no ficción del año, con el Goya el mejor documental y también el de mejor montaje.

El Goya a la mejor película iberoamericana ha tenido acento español, ya que lo ha ganado El olvido que seremos, una producción colombiana dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara, que adapta la novela de Héctor Abad Faciolince.

La gala arrancaba con un momento de silencio por las víctimas de la pandemia que introdujo Antonio Banderas en el escenario del Teatro Soho de Málaga acompañado en una multipantalla gigante por los 166 nominados conectados telemáticamente.

"Mi primer pensamiento es para la familia del cine", ha dicho Banderas nada más salir al escenario, donde ha subrayado que "los nominados son los verdaderos protagonistas".

Con un tono muy pausado y solemne, el actor malagueño ha asegurado que había pensado mucho en "su papel" y el del cine en general "frente al tusnami de acontecimientos" por la situación sanitaria.

"Somos contadores de historias y eso es lo que haremos, contaremos la historia de estos días tratando de comprender cómo nos ha afectado, la profundidad de las heridas abiertas", ha dicho antes de introducir un momento de silencio.

La siguiente sorpresa ha sido ver aparecer en el escenario para anunciar los primeros premios al quinteto de honor de "entregadores" formado por Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Juan Antonio Bayona, Alejandro Amenábar y Paz Vega.

El recuerdo a las víctimas de la covid-19 ha estado presente en toda la gala, pero especialmente al final cuando el Goya a la mejor película lo entregaba la enfermera Ana Ruiz López, quien ha recordado a sus compañeros muertos en servicio.

Jaime Chávarri, director de "Las cosas del querer", ha entregado el Goya de Honor a Ángela Molina, que se lo dedicaba a su familia con un mensaje de amor y serenidad para todos.

GALICIA. La gallina turuleca, con producción gallega, ha sido la ganadora a la mejor película de animación, una categoría en la que no tenía competencia. El Goya a Mario Casas, el gran olvidado hasta ahora por la acedemia española, completan la representación galaica entre los triunfadores de una gala sobria y atípica.

Lista completa de los premiados:

- Mejor Película: 'Las Niñas'

- Mejor Dirección: Salvador Calvo, por 'Adú'

- Mejor Actor Protagonista: Mario Casas, por 'No matarás'

- Mejor Actriz Protagonista: Patricia Lopez Arnaiz, por 'Ane'

- Mejor película europea: 'El padre' de Florian Zeller

- Mejor película iberoamericana: 'El olvido que seremos' (Colombia), de Fernando Trueba

- Mejor actor de reparto : Alberto San Juan, por 'Sentimental'

- Mejor actriz de reparto: Nathalie Poza, por 'La boda de Rosa'

- Mejor película de animación: "La gallina Turuleca", de Brown Films, A.I.E., Gloriamundi Producciones, S.L., Producions A Fonsagrada, Tandem Films, S.L.

- Mejor película documental: "El año del descubrimiento", de Lacima Producciones, S.L.

- Mejor guion adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por 'Ane'

- Mejor guion original: Pilar Palomero, por 'Las niñas'

- Mejor dirección artística: Mikel Serrano, por 'Akelarre'

- Mejor montaje: Sergio Jiménez, por 'El año del descubrimiento'

- Mejor dirección de fotografía: Daniela Cajías, por 'Las niñas'

- Mejor cortometraje de animación: 'Blue & Malone: Casos Imposibles', dirigido por Abraham López Guerrero

- Mejor cortometraje documental: "Biografía del cadáver de una mujer", dirigido y producido por Mabel Lozano

- Mejor cortometraje de ficción: "A la cara", dirigido y producido por Javier Marco Rico

- Mejor música original: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, por 'Akelarre'

- Mejor canción original: 'Que no, que no' de Rozalén, por 'La boda de Rosa'

- Mejor dirección novel: Pilar Romero, por 'Las niñas'

- Mejor actor revelación: Adam Nourou, por 'Adú'

- Mejor actriz revelación: Jone Laspiur por 'Ane'.

- Mejor dirección de producción: Ana Parra y Luis Fernández Lago, por 'Adú'

- Mejores efectos especiales: Mariano García Marty y Ana Rubio,por 'Akelarre'

- Mejor sonido: Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro y Nicolas de Poulpiquet, por 'Adú'

- Mejor maquillaje y peluquería: Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina, por 'Akelarre'

- Mejor diseño de vestuario: Nerea Torrijos, por 'Akelarre'