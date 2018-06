Os crimes e os criminais son os que impulsan, para a escritora Nieves Abarca, a novela negra, que non deixa de ser un reflexo "crible" dos "impulsos humanos" que detectan os lectores na realidade. Estes feitos, para a autora, demostran que, en moitas ocasións, "a ficción supera a realidade": "Casos como o do Chicle e Diana Quer demóstrannos que os asasinos en serie están entre nós".

A autora coruñesa, novamente da man do criminólogo Vicente Garrido, acaba de publicar El beso de Tosca (Edicións B), unha nova novela negra na que ambos dan un xiro á súa traxectoria afastándose un pouco do ámbito policíaco para entrar máis de cheo no crime e o misterio.

Así, as aventuras da axente Valentina Negro, que protagonizou as súas catro anteriores traballos, quedan agora aparcadas momentaneamente para dar vida a unha historia que mestura multitude de tramas, onde se reflicten mundos como a ópera e o boxeo e que traslada o seu emprazamento ao Liceo de Barcelona.

Galicia sempre foi unha terra bastante criminal e ten historias criminais moi potentes. A criminalidade en Galicia dá para moitos libros

Nunha entrevista concedida a Europa Press, Nieves Abarca recoñeceu que nesta ocasión foi a trama a que elixiu a localización, dado que decidiran introducir o mundo "escuro" e un tanto "dramático" da ópera.

"Non está ambientada en Galicia porque en Galicia non está O Liceo", recoñeceu, chanceando, a escritora, para quen este lugar foi o eixo central no que desenvolver a trama, así como a relevancia de Barcelona como "berce da novela negra".

GALICIA, TERRA CRIMINAL. Non obstante, Abarca recoñece que a criminalidade en Galicia é unha fonte importante de inspiración. "Galicia sempre foi unha terra bastante criminal e ten historias criminais moi potentes. A criminalidade en Galicia dá para moitos libros", apuntou a escritora, que analizou casos como o asasinato de Asunta Basterra ou, máis recentemente, a desaparición e morte de Diana Quer.

"Casos como o do Chicle demóstrannos que os asasinos en serie están entre nós, que quizais non cheguen a actuar nunca, ou se lles pare a tempo, ou non se establezan nexos, pero están aí", considerou Nieves Abarca, que tamén se referiu ao misterio que rodea o asasinato de Elisa Abruñedo, ocorrido en 2013 e que aínda non ten un culpable.

A autora de El beso de Tosca destacou a literatura e a cultura norteamericana, que "soubo apropiarse" dos criminais soados e os asasinos en serie. "Pero non son patrimonio seu, están entre nós", explicou, lembrando casos criminais de gran transcendencia en España e Galicia.

Non hai nada máis negro que a ópera

O impulso dos lectores de novela negra son, de feito, "os criminais" e as persoas que "ven o que poden facer" e consideran estas historias "cribles". "A imaxinación está moi penalizada, se escribes algo como o asasinato de Asunta nun libro diranche que que cousas se che ocorren, con todo, ocorre na realidade", lembrou.

BOXEO E ÓPERA. El beso de Tosca é, dentro do traballo de Abarca e Garrido, algo "completamente novo" e que supuxo un "reto" para os escritores. Entre os elementos que decidiron introducir destacan dous que, aínda que pouco habituais en teoría, contan "con moitos adeptos": a ópera e o boxeo.

Para iso, ambos baseáronse na súa propia experiencia como afeccionados ás dúas disciplinas e, concretamente, aproveitaron o "cliché" do boxeo e o seu ambiente.

Do mesmo xeito, como é habitual nos seus traballos, nesta está presente de forma intensa a cultura, concretamente a música, a través da ópera. "Non hai nada máis negro que a ópera", dixo a Europa Press Nieves Abarca, que quixo afastarse dos prototipos de asasinatos e crimes ocorridos en ámbitos como o do rock para "non encasillarse sempre no mesmo".