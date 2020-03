Nicky Jam actuará en julio en Cambados en la Festa do Albariño

El cantante estadounidense Nicky Jam actuará el día 31 de julio durante la Fiesta del Albariño en Cambados. El músico de origen latino ofrecerá un concierto exclusivo en la emblemática Plaza de Fefiñáns y se podrán a la venta 5.000 entradas.

Es la primera actuación confirmada por el Ayuntamiento de Cambados para la próxima Fiesta del Albariño y las entradas podrán adquirirse desde el próximo viernes a las diez de la mañana a través de la plataforma www.ataquilla.com.

Las primeras 1.000 entradas saldrán con un precio reducido de 25 euros más gastos y las siguientes serán a 45 euros más gastos hasta completar aforo.

Los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años tendrán que presentar en la entrada del concierto una autorización de los tutores

El ídolo del reguetón llega con nuevo disco bajo el brazo, Íntimo, pero en su haber tiene hitos como la canción El perdón, ganadora de la mejor canción urbana en los Grammy Latino 2015, o Live It Up, canción oficial del Mundial de Fútbol 2018 que interpretó junto con Era Istrefi y Will Smith.

Para poder acceder al concierto los menores de 16 años tendrán que ir acompañados del padre, madre o tutor legal, y a los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años tendrán que presentar en la entrada del concierto una autorización de los tutores que podrán descargar de la web del Ayuntamiento de Cambados.