'As Neves' tinguen de cinema A Fonsagrada

Apenas sobrepasa os 3.500 habitantes e está máis acostumada á Foliada e á exaltación do butelo cás premières, pero A Fonsagrada non quixo defraudar e este xoves vestiuse de gala para acoller a preeestrea da película As Neves. Un ano despois da súa rodaxe, os seus protagonistas voltaron á vila onde se rodou a ópera prima da viguesa Sonia Méndez, que se amosou "impresionada" pola grande acollida dos veciños do lugar.

E que a presentación do filme, que tivo lugar no salón de actos Os Chaos, viuse desbordada polos máis de 160 asistentes ao evento, que comezou coas intervencións da produtora, Nati Juncal (Matria) e a propia directora e guionista que, sen poder conter a emoción, definíase como "unha máis" da vila. "Grazas a todos os fonsagradinos que, dunha maneira ou doutra, axudastes a facer realidade esta cinta. E, sobre todo, grazas por abrirnos as vosas portas e rúas", apuntou.

Porque a deste xoves foi unha xornada na que a viguesa aproveitou para botar a vista atrás e valorar todo o camiño andado, desde os inicios dunha rodaxe "de chaqueta The North Face" por mor das xélidas temperaturas da Montaña, ata o apoteósico paso polo Festival de Málaga e o regreso á vila que acolleu o filme "para pagar esa débeda que tiñamos coa Fonsagrada".

As Neves aborda o misterio da desaparición dunha rapaza nunha contorna rural illada e hiperconectada á vez. "É un relato que aínda estaba por contar en Galicia", aseguraba Méndez, "a historia está escenificada nunha pequena aldea da provincia de Lugo pero, precisamente, esa visión local é o que a fai ser universal".

Palabras que foron subscritas polo elenco do filme, como a focense Andrea Varela, quen reivindicou a existencia dun cinema desde o que "non se vexa o rural como algo atrasado" ou o lugués Xacobe Bruña, confiado en que o filme "sentará un precedente" de cara ao futuro. "As Neves é unha forma de visibilizar que nestes pobos segue habendo vida, que o seu corazón segue latexando", explicou.

Á cita tampouco quixeron faltar os outros protagonistas da cinta, os fonsagradinos, que instantes antes da proxección agardaban ás portas do auditorio "moi emocionados" por ver o filme que desde o próximo venres, día 10, levará a súa vila por cines non só galegos, se non de toda España.

Tamén pasaron polo photocall de Os Chaos Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); Xaime Arias, director de Proxección Social da CRTVG, e Carlos López, alcalde do Concello da Fonsagrada, quen non deixou de expresar a "enorme alegría" que supón que "unha produción desas características se grave e estree na vila. Non hai campaña publicitaria que poida igualar ese impacto".