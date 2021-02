Netflix reina en los Globos de Oro de la pandemia

Netflix domina de modo aplastante las nominaciones de cine en los Globos de Oro gracias a Mank y Juicio a los 7 de Chicago, las películas con más candidaturas. Con todo, tendrán que superar un enorme obstáculo en su camino: Nomadland, la favorita hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood.

En un año de salas cerradas, de incontables retrasos en Hollywood y de máxima incertidumbre en la industria, los Globos de Oro certificaron con sus nominaciones que el streaming ha sido un refugio crucial para el cine desde que estalló la crisis del coronavirus.

Netflix reina en las nominaciones —conocidas este miércoles— con un total de 22 candidaturas en los apartados de la gran pantalla, seguida a mucha distancia de otro gigante digital, Amazon Studios, con siete nominaciones.

El triunfo de Netflix es absoluto, ya que también encabeza las nominaciones en su terreno de juego favorito, la televisión, donde tiene veinte menciones. La segunda en esta lista es HBO, con siete.

En esta categoría televisiva, The Crown, Ozark, Gambito de dama y Unorthodox son algunos de los fenómenos que han recibido la mención de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que también ha repartido sorpresas muy inesperadas como la candidatura de "Emily en París".

De esta manera, Netflix cuenta con participaciones en todos los géneros: serie dramática, serie de comedia y serie limitada (miniserie).

'Mank' y 'Juicio a los 7 de Chicago' son las películas con más nominaciones, pero hasta ahora 'Nomadland' ha arrasado en la temporada de premios de Hollywood

CINE. La épica hollywoodiense de Mank, con seis candidaturas en la categoría de cine, y el arrebatador drama político de Juicio a los 7 de Chicago, con cinco opciones de estatuilla, son las películas más nominadas y las dos apuestas más importantes de Netflix para estos Globos de Oro.

En otras circunstancias estas dos cintas serían las favoritas, pero el retrato de la crisis de Estados Unidos de Nomadland ha arrasado hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood y ha tomado posiciones para los Globos con cuatro candidaturas. Nomadland obtuvo el León de Oro en Venecia, se llevó el premio del Público en Toronto (TIFF), se ha paseado por las distinciones de la crítica en Estados Unidos (mejor cinta para la Sociedad de Nacional de Críticos de Cine y para la prensa de Chicago, Boston, Houston...) y su realizadora Chloé Zhao ha ganado la mejor dirección incluso en aquellos premios que no dieron a este film el reconocimiento a la mejor película (la crítica de Los Ángeles y la de Nueva York).

También han conseguido un póker de candidaturas el drama sobre la vejez El padre, con Anthony Hopkins y Olivia Colman como protagonistas, y Una joven prometedora, la audaz y feminista cinta encabezada por Carey Mulligan que quizá es la gran sorpresa de los Globos de Oro.

La ceremonia de entrega de la 78 edición de los Globos de oro se celebrará el 28 de febrero

LISTA DE NOMINADOS EN CINE. Por apartados, Nomadland se verá las caras con Mank, Juicio a los 7 de Chicago, El padre y Una joven prometedora por el Globo de Oro a la mejor película dramática.

Chloé Zhao (Nomadland) figura también como rival a batir en el premio a la mejor dirección, con tres mujeres nominadas (el récord hasta ahora en los Globos de Oro). Así, junto a Zhao (también aspirante a mejor guion) aparecen Emerald Fennell (Una joven prometedora), Regina King (Una noche en Miami...), David Fincher (Mank) y Aaron Sorkin (Juicio a los 7 de Chicago).

Frances McDormand (Nomadland) promete un duelo de altura frente a Viola Davis (La madre del blues) por el reconocimiento a la mejor actriz dramática, para el que también tendrán opciones Andra Day (Estados Unidos contra Billie Holiday), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer) y Carey Mulligan (Una joven prometedora).

Además, el difunto Chadwick Boseman (La madre del blues) optará a un galardón póstumo como mejor actor dramático frente a Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (El padre), Gary Oldman (Mank) y Tahar Rahim (The Mauritanian).

En cuanto a las categorías de comedia y musical, la mejor película de este apartado se decidirá entre la adaptación audiovisual de Hamilton del latino Lin-Manuel Miranda, Borat, película film secuela, Music, Palm Springs y The Prom.

Miranda (Hamilton) luchará asimismo por el galardón al mejor actor cómico frente a Sacha Baron Cohen (Borat, película film secuela), James Corden (The Prom), Dev Patel (La increíble historia de David Copperfield) y Andy Samberg (Palm Springs).

Las nominaciones han recibido una lluvia de críticas

Otra estrella latina como Anya Taylor-Joy podría llevarse el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical gracias a Emma si derrota a Kate Hudson (Music), Rosamund Pike (I Care a Lot), Michelle Pfeiffer (French Exit) y Maria Bakalova (Borat, película film secuela).

Taylor-Joy dejó claro que ha sido una de las grandes historias de éxito del año pasado, ya que, además de su nominación por Emma, también será candidata a otro Globo de Oro como mejor actriz de una serie limitada o película televisiva por el espectacular fenómeno de Gambito de Dama.

Por otro lado, Guatemala hizo historia este miércoles al obtener su primera nominación a los Globos de Oro con La llorona, de Jayro Bustamante. Esta aclamada película guatemalteca competirá por el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera con Another Round (Dinamarca), La vida por delante (Italia), Minari (Estados Unidos, pero en coreano) y Entre nosotras (Francia).

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará el 28 de febrero con una ceremonia en gran medida virtual debido a la crisis del coronavirus y que presentarán Amy Poehler y Tina Fey desde Los Ángeles y Nueva York, respectivamente.

Tanto las redes sociales como medios especializados en Hollywood han criticado con dureza a los Globos de Oro después de que anunciaran un listado de nominaciones plagado de ausencias, inclusiones inesperadas y una notoria falta de diversidad. Este año las omisiones —snubs, en la jerga estadounidense— tienen cinco destacados nombres: Zendaya, Meryl Streep, Tom Hanks, Sophia Loren y Spike Lee, quienes, a pesar de encandilar a público y crítica, no han convencido al reducido grupo de periodistas que eligen estos premios.

¿Y la categoría televisiva?

Entre las grandes favoritas de esta edición repite The Crown, la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de la corona de Netflix y que parte como la gran favorita de la edición. La realeza se medirá en el género dramático contra Ozark, Ratched, Territorio Lovecraft y The Mandalorian, esta última la gran apuesta del gigante Disney que, sin embargo, no logra entregar una nominación a su protagonista, el chileno Pedro Pascal.



Lo contrario pasa con The Crown, que reparte ni más ni menos que cinco candidaturas entre sus intérpretes. La más obvia para Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la reina Isabel II, con el permiso de su compañera de reparto Emma Corrin, también nominada. Asimismo, Josh O'Connor, que encarna al príncipe de Gales, aspira a llevarse el Globo de Oro a mejor interpretación masculina contra un histórico Al Pacino, entregado a la pequeña pantalla en la serie Hunters.



En comedia, Schitt's Creek llega a la casilla de salida como gran favorita con cinco nominaciones apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios con los que ocupó prácticamente toda la retransmisión de la gala.



Su esperada nominación contrasta con el asombro que despertó en Hollywood la inclusión en ese mismo apartado de Emily en París, ausente en prácticamente todas las quinielas de la prensa especializada y que, lejos de conformarse con eso, entregó otra mención a su protagonista, Lily Collins.



Cierran la categoría de comedia The Flight Attendant, The Great y Ted Lasso, la gran apuesta de la tecnológica Apple para este temporada tras su debut en el negocio televisivo con la plataforma Apple TV+.



Por su parte, el formato de serie limitada (miniserie) ha ganado prestigio estos años gracias formatos aclamados por el público y la crítica como Chernobyl. Esta vez, Gambito de dama y Unorthodox, dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus correspondientes candidaturas. Normal People, Small Axe y The Undoing completan la batalla por el Globo de Oro a la reñida categoría.



En este apartado habrá participación latina, pues la argentina Ana Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar Gambito de dama. Y no es la única nominación de Taylor-Joy, que consiguió otra candidatura en la sección cinematográfica por protagonizar la película Emma. La argentina se une así a Sacha Baron Cohen (Borat y Juicio a los 7 de Chicago) con dos nominaciones por trabajos distintos.