Natalia Monje: "Quien señala al enemigo suele ser el culpable"

Una antropóloga llega a Galicia para investigar una antigua fiesta de máscaras, pero sus pesquisas cambian de rumbo cuando aparece muerta una joven embarazada, aparentemente por el ataque de un buey al que cuidaba, pero con el vientre lleno de piedras y sin rastro del feto. Natalia Monje concentra en Los santos salvajes años de investigación sobre las tradiciones y el mundo rural gallego, aderezado con intriga y toques de terror.

Mitos, prácticas ancestrales, retrato social... Los santos salvajes abre muchas puertas.

Sí, en 600 páginas se pueden abrir tantas puertas que puede que el lector no encuentre la salida. Es un reto que le lanzo, descubrir la conexión que hay entre la historia popular y la actualidad. La extensión del libro puede asustar un poco. Soy consciente de que cada vez nos cuesta más prestar atención de forma continua, pero cuando lo conseguimos llegamos a un estado en el que resulta más fácil entrar de lleno en las historias y logramos recrear mejor en nuestra mente los estímulos, los colores, los olores, las localizaciones...

Lugo está presente.

Es parte fundamental. Busqué localizaciones reales en las que ambientar la novela. La mayoría están en la raya seca, en O Xurés, entre Ourense y Portugal, y en Terra Chá, en Triabá, en los poblados de colonización, en los cementerios neogóticos...

Los personajes suscitan intriga por sí mismos. Son muchos y muy representativos de la sociedad rural gallega. Desde el loco que no lo es tanto hasta la vecina decisiva para la venta del pueblo a una hidroeléctrica.

Sí, todos existen. Siempre había esa firma decisiva que suponía la mitad más uno a favor de la empresa hidroeléctrica y que suscitaba enfrentamientos entre los vecinos. Eso creó rupturas, recelos, problemas de convivencia. Es clave en la historia de los pueblos sumergidos, de las llamadas familias del pantano, esas que tuvieron que sobrevivir tras ver desaparecer su casa bajo el agua de un embalse.

La trama se adentra en Terra Chá con los baluros, primero sacerdotes y luego mendigos

Los baluros son fundamentales en la trama. En un momento de la novela debo retroceder al siglo XVII para explicar el origen de esta sociedad secreta originaria de Terra Chá. Al principio son sacerdotes respetados, pero luego son estirpe maldita, excomulgados por la iglesias y tratados de brujos hasta el punto de convertirse en mendigos. Esa transformación se hizo a través de falsos imaginarios históricos. Yo me pregunto qué habría pasado con ellos si no hubiesen sufrido ese rechazo basado en bulos.

Baluros y fazados. Dios es bueno, pero el demonio no es malo.

Hay que cuestionar a quien tenemos como enemigo, sobre todo porque quien lo señala suele ser quien tiene la culpa.

¿Qué hay de ficción y qué de realidad en su libro?

Hay mucha realidad. Mucho trabajo de hemeroteca, de archivo, documentación con periodistas locales e investigación oral. He introducido en la novela fragmentos textuales enteros de las matriarcas de los pueblos. La intención al introducir la realidad es dar verosimilitud a la cuestión sobrenatural.

¿Cómo llegan esas creencias mágicas a la Galicia actual?

La sociedad actual es más racional que la anterior, no de mitos, pero todo el mundo tiene o ha oído una historia de este tipo. Esa señora que daba mala suerte cuando te la cruzabas, aquella niña con la enfermedad del aire que solo sanaban las curanderas... perdura la idea de si será cierto o no. Yo lo que pretendo es dejar constancia de que a veces los enemigos se construyen en base a bulos. Esas falsas creencias tienen consecuencias. Hace un par de años en París se desató el bulo de que los gitanos secuestraban niños en una furgoneta blanca y se desató una ola de violencia contra la población gitana. Una información falsa tuvo una consecuencia real. Otro ejemplo. Ahora se habla de que el cambio climático está provocando muchas alergias. Si esto ocurriese hace cinco siglos la explicación sería posiblemente mágica.

Estamos comenzando el mes de noviembre. Muy significativo en cuanto a creencias en Galicia.

La novela arranca en este tiempo. Se puede hacer una lectura en tiempo real. La noche de Todos los Santos, el solsticio de invierno, las mascaradas de Entroido...

La ficción de terror sirve para sacar a la luz cosas ocultas en el inconsciente

Por miedo o por escepticismo con respecto al otro mundo hemos arrinconado las tradiciones vinculadas con la muerte.

Antes se vivía con más naturalidad. Los velatorios eran en casa, con anís y cierto humor. Las creencias en torno a estos días, de tránsito entre vivos y muertos son muchísimas. La antropóloga de la novela llega a la noche de Todos los Santos pensando que se va a encontrar a la Santa Compaña por lo menos y lo que encuentra es gente disfrazada al estilo americano. Pero realmente no se han perdido esas creencias. En Pontevedra hay un lugar que se llama Portalén donde se cree que se puede hablar con los muertos y que te contestan a través del viento. La gente sigue dejando allí ofrendas. Se sigue creyendo que las castañas que sobran del magosto no se pueden comer porque están babadas por los difuntos, que las migas de pan no se deben retirar de la mesa porque es lo que comerán las ánimas...

Ambientación real, intriga y toques de terror. Esa combinación tiene buena pinta.

En estos momentos vivimos un renacimiento de este tipo de ficción de terror tanto en el cine como en la literatura. Sirve para sacar a la luz cosas ocultas en el inconsciente, el monstruo que vive en el trauma, que puede ser de la persona, del territorio, de la cultura. El terror es una forma de enfrentarnos a ese trauma.