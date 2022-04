Nacho Carretero (A Coruña, 1981) é un analista de dramas. As súas crónicas crean un marco para entender o negocio galego das drogas, os incendios en Galicia, os atentados do islamismo radical en Barcelona, a condena a morte de Pablo Ibar, a guerra civil de Siria ou o xenocidio de Ruanda. A única traxedia que non se explica é ser deportivista. Vívea coma unha maldición allea á lóxica.

Segue vostede a situación do narcotráfico en Galicia?

Sígoa por contactos. Agora ten un perfil máis baixo. Xa non son esas figuras populares que coñecían todos. Comprenderon que esa discreción é interesante. Os maiores narcos son agora descoñecidos para a xente e non teñen antecedentes e, en moitos casos, non teñen procesos. O tráfico de drogas está agora máis forte que nunca. Entra en maior cantidade, tanto por Andalucía como por Galicia.

Escribiu unha crónica que se converteu en serie de televisión e evolucionou a unha obra de teatro e un cómic.

Hai unha viaxe entre formatos. O libro é moi visual. Non pensei en que se faría unha serie, pero era natural. Fixen boas migas con Xosé Touriñán a raíz da serie e el xa facía teatro, polo que me propuxo a obra. As funcións van moi ben. A editorial Random faloume de facer unha novela gráfica. Cada formato achega algo distinto.

Que achega a versión teatral?

Contar a historia nun escenario é singular. O teatro ofrece unha cercanía, presenta o proceso dun xeito máis cercano e familiar. Hai escenas de sobornos, xente nova, festas,... que a todos nos soan. Hai unha complicidade do público. Cambia o estado de ánimo. Ao principio hai música e humor. Hai unha festa e, cando acaba, todos nos sentimos culpables. É como se se apagasen a as luces da discoteca e nos botasen a patadas. Iso dácho o teatro.

Vén de presentar o documental ‘800 metros’, sobre os atentados duns islamistas radicais en Barcelona en 2017, en tres episodios que se ven en Netflix.

Empecei a traballar na productora coruñesa Bambú. Ramón Campos comentoume que lle saíra ben o documental sobre as nenas de Alcàsser. Propuxen o tema porque merecía unha análise pausada. É un atentado que quedara no esquecemento.

Foi un acto de violencia grave, con mortos. Pasaron menos de cinco anos. Por que foi esquecido?

Porque dous meses despois empezou o movemento independentista de Cataluña a coller forza, o do referéndum. Quedou varrido. Hai moita xente que non recorda.

Que buscaba cando empezou o documental?

Tratamos de construír o que acontecera en tempo real. Ana Teixidor, que ten un libro sobre o tema, Los silencios del 17 A, ao entrar no equipo cambiou o enfoque. Este tipo de documentais céntranse nas vítimas, polo que nos centramos nos terroristas para saber cómo se explica qué leva a unhas persoas que levan unha vida normal a tomar a decisión de atentar.

Cal foi a conclusión?

Que non hai respostas sinxelas. A radicalización ten moitos factores. O perfil do radicalizado é máis amplo do que parece. Eles tiñan unha integración alta. Hai o que chamamos o ‘dó ilexítimo’, a sensación entre os amigos, os veciños, os familiares e os profesores dunha traizón, dor e incompresón. Non entenden por que este rapaces fixeron algo tan brutal. Hai quen pensa que son terroristas e que buscar unha motivación é blanquear.

800 metros abre un amplo foco para gravar veciños, familiares e docentes.

Non se pode abranguer. Abrir o foco foi un intento de mirar todo. Mirar ás vítimas é un imperativo moral. Pero hai que intentar explicar os feitos dun xeito global. Hai testemuños moi valiosos no documental, como o converso que andaba cos terroristas ata unhas semanas antes e se baixou do carro.

Os asasinos eran de Ripoll. Como se vive agora esa lembranza?

Hai unha ferida fonda. Están traumatizados. É unha vila pequena, onde todos se coñecen. Hai desconfianza cara aos musulmáns e tamén cara aos periodistas. Na operación policial entraron nas casas, houbo acoso periodístico. Están na loita por recuperar a normalidade. En Cataluña hai xente nova radicalizada, pero Ripoll estaba fóra do radar policial. Era un lugar no que o salafismo non tiña entrada. Os terroristas eran fillos de emigrantes, falaban en catalán, estaban integrados. Non había un caldo de cultivo.

Pablo Ibar, fillo dun pelotari vasco nacido en Florida, está no cárcere acusado de asasinato. Escribiu un libro sobre o caso que deu lugar a unha serie de ficción. Sabe como se desenvolveu?

A pena de morte foille conmutada por cadea perpetua. Agora está esperando por uns recursos por irregularidades no segundo xuízo.

Que tipo de persoa é?

Moi forte. Leva media vida encerrado; no corredor da morte, que é peor. O seu problema é o destrozo psicolóxico. Sorpréndeme a súa enteireza, a determinación e a fortaleza. Conta coa forza que lle dá a familia; do pai, da muller. Sofren o desgaste, pero pelexan.

Podería explicarlle a unha persoa que non se interesa polo fútbol a súa devoción polo Deportivo.

É unha caída sen final, unha gran resaca que non acaba de pasar. Foi unha festa desmedida, que nos levou a un lugar que non nos correspondía.

Por que é vostede deportivista?

É tarde para rectificar. É un veleno que temos dentro, un vínculo de fidelidade que vai máis alá da marcha que leve o equipo. Non hai elección. Sería máis doado non ser deportivista, pero temos que seguir para poder disfrutar cando volvan os éxitos.

Explíqueme ese costume de moitos tuiteiros de poñer vídeos de goles do Dépor en cada efeméride.

Eu vexo todos os partidos do Dépor, pero non os vellos. A nostalxia é contraproducente.