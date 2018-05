Nace unha nova revista de banda deseñada en galego con historias curtas da man de Kiko da Silva

A nova revista de banda deseñada en lingua galega, A viñeta de Schrödinger, cuxo primeiro número se publicará no mes de xullo, supón unha aposta por historietas "curtas" e "autoconclusivas" en 32 páxinas elaboradas por 16 colaboradores, en palabras do seu director, Kiko da Silva. Está promovida pola Mesa pola Normalización Lingüística. Durante a presentación da revista, celebrada este xoves en Santiago, o presidente da Mesa, Marcos Maceira, explicou que esta aposta parte da súa "preocupación" pola "situación de exclusión do galego en todos os ámbitos" e da "perda" do sector da banda deseñada.

Ante esta situación, apuntou que se trata de fomentar a "normalización" do galego e de "asumir o custo de produtos coa achega dos socios, sen depender da administración", ante a "irresponsabilidade" dun goberno que "ten obrigas" e "non actúa como lle corresponde" -en referencia á retirada da participación galega das feiras internacionais do libro-.

Respecto diso, o director de A viñeta de Schrödinger sinalou que o sector da banda deseñada, "con moito prestixio tamén fóra" de Galicia, atópase "esquecido" polas administracións públicas desde o goberno do bipartito, sendo "responsabilidade única" dos autores que a banda deseñada galega "se manteña viva na actualidade".

En concreto, a nova publicación, segundo explicou Kiko da Silva, está dirixida ao público novo -"aínda que é apta para que a gocen todos os públicos"- e "non só aos galegofalantes", senón tamén a todas as persoas interesadas no mundo da banda deseñada. Neste senso, apuntou ao público nacional e internacional, porque considera que "o galego non é un idioma difícil de ler".

CARACTERÍSTICAS DA REVISTA. A revista, de carácter trimestral, tal e como indicou o seu creador, consta de 32 páxinas deseñadas por 16 colaboradores -"aínda que hai máis de 100 debuxantes en Galicia que poderían participar", apunta-, entre os que destacan nomes como Miguel Anxo Prado, Fran Bueno, Fernando Iglesias, Fernando Llort, Miriam Iglesias, Víctor Rivas, Miguel Rojo, Zaida Novoa ou Fonso Barreiro, entre outros. O seu formato preséntase a todo cor e con encadernación en cuberta, para "atraer aos coleccionistas", segundo explicou Da Silva. O prezo será de cinco euros e a súa primeira tirada será "moi ampla", co lanzamento de 1.500 exemplares.

Entre as súas páxinas, tal e como indicou Da Silva, preséntanse entrevistas a autores gráficos nacionais e internacionais, como a artista neoiorkina "moi seguida" en redes sociais, Zara Anderson; ou o nomeado ao premio Eisner o pasado ano 2017, Albert Monteys. A subscrición pode realizarse de modo electrónico na web da propia revista (https://www.aviñetadeschrödinger.gal/a-revista) -20 euros ao ano- e cada número de maneira individual tamén estará dispoñible á venda nas principais librarías de Galicia.

HISTORIAS "CURTAS" E "AUTOCONCLUSIVAS". Sobre o contido da revista, o seu director explicou que as historias son autoconclusivas, dando "prioridade" ao xénero curto -dúas, tres e ata catro páxinas-, "esvaecido" da banda deseñada desde que se perderon moitas publicacións. Da Silva considerou que actualmente "xa non valen continuarás" das historietas, porque a xente está "afeita" a consumir toda unha serie nunha fin de semana, co formato de visualización Netflix e HBO.

En concreto, fixo referencia a historias como Os merlos encadeados, que conta de maneira intimista a infancia de Miguel Anxo Prado; Astrocito, de Miguel Porto, que narra as aventuras duns mozos que están a aprender a manexar robots xigantes; ou Estrela Nai, de Fran Bueno, que conta a historia dunha moza que nace na densidade do universo e non sabe que fai alí.

Ás anteriores súmanse Ratas do peirao, historia distópica de Antonio Fraga e Víctor Rivas, que presenta unha Galicia invadida por unha especie de ditador; Arquivos paranormais, do propio Kiko da Silva, que se basea en historias curtas sobre feitos paranormais e documentados galegos; ou Distopías, de Fernando Iglesias, historieta muda que evoca a actualidade das redes sociais en 1934, con persoas vixiadas polas grandes entidades mundiais.

NOME DA PUBLICACIÓN. Polo que respecta ao nome da publicación, A lista de Schrödinger, explicou que o título fai referencia ao experimento concibido polo físico austriaco Erwin Schrödinger en 1935 para expor unha das interpretacións máis contraintuitivas da mecánica cuántica. Este experimento baseábase nun gato situado xunto a un matraz con veleno e un dispositivo cunha partícula radioactiva, dentro dunha caixa selada. Se o dispositivo detectaba radiación, o frasco rompía, liberando o veleno que mataba o gato. Con todo, segundo a interpretación do físico Copenhague, despois dun tempo, o gato está ao mesmo tempo vivo e morto.

Así, Da Silva apuntou que a revista trata de reivindicar que a pesar de que "moitos pensan que a lingua galega está morta", en realidade "está moi viva" para os "optimistas". Nesta liña, sinalou que os galegos "viven rodeados de morte" nas súas lendas -Santa Compaña, San Andrés de Teixido-, algo que "lles dá vitalidade".

"CALIDADE" ARTÍSTICA GALEGA. Polo que respecta aos subscritores da revista, o seu director destacou que existe xente interesada "en diversos lugares do planeta". Así, comentou a subscrición do editor da revista Dibus de Madrid, que considerou esta publicación como un "produto de primerísima calidade".

Respecto diso, Da Silva asegurou que en Galicia "existen autores suficientes como para elaborar unha publicación íntegra sen traducir", o que "demostra" ao mundo editorial que a comunidade galega posúe "moi bos produtores" e que "é unha pena" que se vexan obrigados a emigrar para poder publicar as súas historias. Así mesmo, sinalou o "sorprendente" de que o sector conte "cada vez con maior produción", xa que en Galicia "non hai industria" deste tipo, senón "unha tradición" anterior, que pasa pola "primeira xeración de debuxantes en galego" formada por Castelao, Xaquín Marín ou Fran Jaraba, segundo indicou.

REIVINDICACIÓN DE "PROFESIONALIZACIÓN" DO SECTOR. Por outra banda, o director de A viñeta de Schrödinger, que tamén participa do taller de debuxo O garaxe hermético en Pontevedra, reivindicou que o sector necesita de "maior profesionalización", algo que "só se pode conseguir con formación".

Así, apuntou que o ensino permite "orientar" aos interesados en banda deseñada e "evita o intrusismo", ademais de "permitir unha baixada de prezos" por haber "máis produtores". Ademais, incidiu en que o debuxante é un profesional que debe "poder vivir do seu traballo" de maneira "digna". Por iso, sinalou que a cultura galega "necesita de proxectos nos que todas as partes -incluídos os artistas- cobren dentro das posibilidades proporcionais de financiamento das que dispoñen".