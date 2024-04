Cinco músicos lucenses figuran entre os 57 finalistas dos Martín Códax

Cinco músicos lucenses lograron estar, nesta undécima edición dos premios Martín Códax, entre os 57 finalistas, tal e como deron a coñecer este mércores as Bodegas Martín Códax (Cambados), entidade que dá nome aos galardóns organizados por Músicas ao Vivo.

Os intérpretes lucenses que quedaron finalistas son: Carme López (na categoría de Música Clásica e Contemporánea, que é do Incio); De Ninghures (en Folk), que ten algún membro da Fonsagrada; A Pedreira (Ugia Pedreira, de Vilaronte-Foz, en Canción de Autor); Grande Amore (Nuno Pico, do Valadouro, en Electrónica) e Catuxa Salom (en Músicas do Mundo e Mestizaxe, que vive desde hai un tempo na Pontenova).

En total, presentáronse este ano 433 propostas, das que 30 foron lucenses (16, de Lugo capital, e o resto, da provincia). A categoría onde máis medrou o número de inscritos foi a de Música Electrónica, que sumou este ano 27 proxectos presentados.

As Bodegas Martín Códax acolleron este mércores, en Cambados (Pontevedra), a festa de finalistas desta nova edición dos premios. Neste evento, foron nomeándose as 45 bandas e artistas –3 por categoría– que pasan á recta final tras a votación do xurado profesional.

O novo conselleiro de Cultura, José López, este mércores durante a presentación dos finalistas dos galardóns. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

No decurso da festa, foron desvelados ademais os 9 proxectos finalistas nos tres premios Organistrum: Salas, Festivais, e Comunicación e Difusión Musical. Tamén, os artistas seleccionados na categoría máis noviña dos premios, a de Artista Emerxente, instaurada en 2022 e na que este ano son finalistas Leria, Mondra e Gloria Pavía.

Ata o 12 de maio, os socios de Músicas ao Vivo poden votar os seus favoritos e, como gran novidade desta edición, tamén o público xeral. De feito, este xoves comeza o periodo da votación popular, que permitirá decidir quen serán os gañadores de cada unha das categorías.

A votación farase a través da web premiosmartincodaxdamusica.gal. O público pode votar a través dun sistema de puntos, terá que facelo nun mínimo de cinco categorías e validar a votación para que esta sexa efectiva. No reconto final de votos, o 50 por cento corresponderá á votación do público e o outro 50, aos votos dos socios de Músicas ao Vivo.

A gala desta edición dos premios Martín Códax celebrarase o 15 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra baixo a dirección de Xurxo Souto, o profesor e tamén exlíder dos Diplomáticos.

Os seleccionados para os premios Mártin Códax nas 19 categorías

● Blues, funk e soul Brais Morán & Nasaufunk, O Cadelo Lunático, Martins Aneiros Band.

● Folk Caamaño & Ameixeiras, Susana Seivane, De Ninghures.

● Mestizaxe Catuxa Salom, Raposa, Woyza & The Galician Messengers.

● Autor Antía Muíño, Guadi Galego, A Pedreira.

● Músicas urbanas Ash Diz, Hydn, C Miranzo.

● Orquestras América de Vigo, Burgas Big Band, Orquesta Charlestón.

● Metal e heavy Youcanthide, Her Anxiety, Rymer.

● Bandas Agrupación Musical de Goián, Banda de Silleda, Unión de Guláns.

● Tradicional Malvela, Mediarea, Os Melidaos.

● Infantil A Gramola Gominola, Uxía Lambona e a Banda Molona, Pakolas.

● Clásica e contemporánea Fabio Álvarez, Carme López, Juan Eiras.

● Electrónica Mondra, Lontreira, Grande Amore.

● Jazz Orquestra Galega de Liberación, Pablo Sanmamed Trío + Benxamín Otero, Diego Alonso.

● Rock e punk Moloch, Terbutalina, Mad Martin Trío.

● Pop e indie The Rapants, Lucía Aldao, Mai.

● Organistrum Miudiño Sessions, O TikTok de Rodri Míguez, Revista Rebelico (Comunicación e Difusión), Galegote, EmigraSON, As Nosas Músicas de Couso (Festivais) e Mardi Gras, A Pousada da Galiza Imaxinaria, A Arca da Noe (Salas).

● Finalistas Artista Emerxente: Leria, Mondra, Gloria Pavía.