Cuatro Razones: música descarnada

Cantaba Carlos Gardel en Volver que 20 años no es nada, y las nieves del tiempo platearon sus sienes. Esto sería aplicable al caso de cuatro lucenses (Iván Ferro, Hugo Santeiro, Nacho The Muerto y Adrián López), pertenecientes en el año 2004 a diferentes bandas locales y que coincidían en un proyecto llamado NoSuffering Grain para versionar canciones de la banda californiana Bad Religion y acompañar a Ictus en una pequeña gira por la provincia de Pontevedra.

Fue en ese mismo instante, "viendo que, de los cuatro, unos eran vegeterianos y veganos otros, que surgió la idea de montar Cuatro Razones", afirma Iván Ferro, batería de la formación. Ahora, veinte años después, el sello In My Heart Empire saca a la luz 249 copias en vinilo negro de su disco homónimo, en el que tratan temas como "la liberación animal, el antiespecismo o el maltrato medioambiental en las canciones", comenta.

Eran aquellos unos tiempos muy diferentes a los actuales para quienes no consumían animales ni ningún derivado. "Ahora todo el mundo sabe qué es un vegano o un vegetariano", comenta, pero hace dos décadas "aquí en Lugo, por ejemplo, había que dar muchas explicaciones. Era como ser un extraterrestre. Esto no pasaba en otros países. Cuando salíamos a girar tenías opciones en casi todas partes, al momento", concluye.

"La mayor diferencia creo que está en que ahora existen productos de todo tipo de origen no animal. La industria ha sabido explotarlo, algo que por otra parte tiene su lado oscuro e incoherente, pero esto sería un largo debate", continúa Ivan. "Hay artículos que ahora están a disposición prácticamente de cualquiera. Eso sí, si vives en una localidad como la nuestra tendrás que pedirlos fuera o buscar muchos de ellos en la red. Pero están ahí. Hace veinte y pico años no. Y un detalle: a día de hoy creo que no hay ningún restaurante expresamente vegetariano o vegano en Lugo. Entonces sí había", afirma.

Conexiones

Pero a estos cuatro lucenses no solo los vinculaba el hecho de no comer cadáveres. También los unía su interés en el hardcore. La banda, continúa Ivan, "bebía de los primeros discos" de los mencionados Bad Religion y de los también californianos Afi, "pero además, de otras formaciones como Consume o los belgas Nations On Fire", dice. Todo esto dio como resultado que su estilo derivase en un "hardcore crust, con melodía", señala el batería.

De Nations On Fire y su canción Four More Reasons es, también, de donde surgiría la idea para el nombre del grupo.

Lo corto si breve...

Aunque la formación se deshizo a los tres meses de empezar, aprovecharon bien el tiempo. Hicieron unos cuantos conciertos en localidades tan dispares como Viveiro o Vigo y compusieron las diez canciones que conforman el álbum.

"Si no recuerdo mal, la mayoría de los temas los traía Nacho The Muerto, y algún tema o trozo de melodía pudo venir de alguno de los otros componentes. Fue una época muy creativa para nosotros. Le dábamos un par de vueltas en el local, fresco, divertido, inmediato... Imperfecto era perfecto... y a por otra canción", destaca Iván.

"Con la intención de registrar los temas que teníamos y que nos quedara para el recuerdo, un día nos fuimos a Santiago", recuerda. La grabación se realizó en los Estudios Diorma de la localidad coruñesa, y "fue algo rápido y en directo", señala.

Pasado el tiempo "es en 2023 cuando el sello independiente In My Heart Empire se entera de la posible existencia de estos temas, contacta con el grupo y propone su salida física", y por eso quieren "agradecer a Alberto de las Heras el interés mostrado en editarlo, y a nuestro bajista el que haya conservado bien las grabaciones", destaca.

Evolución

Iván subraya también que durante este lapso de tiempo no solo ha cambiado la provincia en el ámbito vegetariano/vegano. El ambiente musical también ha sufrido una transformación para bien. "Ahora hay más locales y muchos artistas y grupos. Vienen muchas bandas de fuera a tocar, se llevan a cabo muchos eventos, tanto subvencionados como independientes. Muchos promotores le han dado un gran empujón, y es algo de agradecer. Aunque bajo tierra, la escena siempre ha sido fértil, en la sombra no te quemas", concluye el músico.