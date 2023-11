Música Cercana en A Cañiza con Redeia

Redeia, matriz de Red Eléctrica, y la Escuela Superior de Música Reina Sofía han elegido el municipio de A Cañiza (Pontevedra) como una de las paradas del proyecto Música Cercana, una gira de recitales gratuitos con la que van a acercar la música clásica en vivo a entornos rurales con problemas de despoblación. La gira incluye también talleres con gafas de realidad virtual que permiten conocer la obra de grandes compositores de forma inmersiva.

La casa de la cultura acogerá el sábado 18 el taller mientras que el concierto se celebrará el domingo a las 12.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Teresa.

El recital de la jornada dominical correrá a cargo del Quinteto Zéphyros, formado por cinco alumnos de la Escuela, Marta Chelet (flauta), Lucas Martínez (oboe), Emanuel Rupa (clarinete), Javier Sanz (fagot), y Álvaro Parrón (trompa). De este modo, los habitantes disfrutarán del talento de jóvenes músicos, y a su vez, se impulsa la carrera y mejora la empleabilidad de estos alumnos al posibilitar que interpreten fuera de los circuitos culturales convencionales.

"Redeia está firmemente comprometida con la igualdad de oportunidades y el desarrollo del medio rural, en el que desplegamos la mayoría de nuestras infraestructuras. Vivir en la España despoblada no tiene que ser sinónimo de disfrutar de menos derechos ni oportunidades. Con esta gira, llevamos música clásica de primer nivel a donde habitualmente no llega y favorecemos que la población de los entornos rurales acceda a la cultura, la educación y el ocio en condiciones de igualdad", señaló Isabel Pariente, delegada en Galicia.

"Desde el comienzo de la Escuela, uno de nuestros objetivos ha sido acercar la música a todo el mundo. Y ello pasa por compartir el talento de nuestro alumnado en las grandes salas de conciertos nacionales e internacionales, pero también en aquellos lugares donde no disponen de las condiciones para disfrutar de estas experiencias artísticas de manera habitual", añaden desde la Escuela Reina Sofía. El programa previsto para el concierto, de una hora aproximada de duración, se compone de piezas accesibles para todos los públicos de los compositores franceses Jacques Ibert y Paul Taffanel y del cubano Paquito d'Rivera. Cada pieza será explicada y presentada por los músicos. El concierto es de entrada libre.

Mozart, Tchaikovsky y Respighi en realidad virtual

El taller del sábado, con una duración de unos 50 minutos, consiste en una experiencia inmersiva creada por la Escuela Reina Sofía para invitar al participante a descubrir la obra de grandes compositores de una forma novedosa: viajando desde el escenario de un concierto de orquesta hasta el taller de un luthier, pasando por un palacio en Venecia, un espacio natural y otros entornos virtuales. Una mediadora contextualiza las piezas y relaciona la música con las emociones: Mozart y la alegría, Tchaikovsky y la tristeza o Respighi y la sorpresa. Habrá dos pases para el taller, a las 18.00 y a las 19.00 horas, con 24 plazas cada uno. La actividad está abierta a todos los públicos, sin necesidad de contar con formación musical previa. Es necesaria inscripción previa en el teléfono 986 66 30 69 o en caniza.org.

Jorge Féliz, responsable de proyectos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, destacó que los talleres durarán algo menos de una hora, e incluirán "una parte de mediación, en donde una experta musical presentará la música de tres compositores, Mozart, Tchaikovsky y Reispighi, que viene acompañada de una experiencia de realidad virtual, con gafas que los participantes se ponen durante unos 10 minutos –más tiempo es incómodo para la vista, porque la experiencia (de 360 grados) es bastante intensa– y durante este tiempo tienen la oportunidad de explorar el mundo de estos tres compositores", explicó. Así, y mediante "una pieza de cada uno de ellos, el público puede acceder a un palacio en Venecia, en el caso de Reispighi; sobrevolar paisajes helados de Siberia, en el caso de Tchaikovsky, o situarse también en el centro de una orquesta y ser un músico más".

Los tres compositores están contextualizados a partir de tres emociones "para que las personas que no tienen mucho contacto con la música clásica puedan acercarse a ellos de una forma más intuitiva", añadió.

Así, Mozart se relaciona con la alegría, Tchaikovsky con la tristeza y Reispighi con la sorpresa, "para explorar cómo la música puede provocar estas emociones en el oyente".

Féliz indicó, asimismo, que el objetivo de llevar el concierto del Quinteto Zéphyros del domingo hasta A Cañiza "es acercar la música clásica a espacios donde normalmente no llega, en el caso de la España despoblada o la España rural. Son entornos que normalmente no tienen acceso a una oferta cultural sobre todo presencial, porque la música clásica en vivo normalmente no tiene lugar en estos espacios".

"Con este concierto, gratuito, por supuesto, y de acceso libre", añadió el responsable de proyectos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, "pretendemos acercar la música a esos sitios a donde habitualmente no llega, de la mano de alumnos de nuestra escuela, que también se pueden beneficiar de estos intercambios, porque de esta forma comprenden el papel que pueden jugar como músicos en la sociedad", indicó. "No queremos que los alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía sean solamente músicos de una orquesta y que únicamente estén acostumbrados a tocar en las principales salas sinfónicas del mundo, sino que sean también conscientes de la responsabilidad que tienen como músicos para acercar la cultura y la música a un público que normalmente no puede acceder a ella, de ahí el título de Música Cercana".

La Escuela Superior de Música Reina Sofía, fundada en 1991 por Paloma O'Shea, tiene como misión apoyar a los jóvenes músicos en su desarrollo artístico y personal y acercar la música a la sociedad. Cada año alrededor de 160 alumnos de más de 30 nacionalidades distintas estudian en la Escuela con matrícula gratuita, seleccionados únicamente por su talento. En la Escuela reciben una enseñanza personalizada de los mejores especialistas del mundo y actúan en los más de 300 conciertos públicos organizados cada curso.



Redeia

Redeia es un operador global de infraestructuras esenciales y neutrales, a través de las cuales garantiza el suministro eléctrico y las telecomunicaciones. Está presente en España y Latinoamérica y su actividad se caracteriza por una apuesta continua por la innovación y un férreo compromiso con la sostenibilidad. Entre sus filiales figuran Red Eléctrica, responsable del transporte de electricidad y la operación del sistema eléctrico en España, las operadoras de satélites y de fibra óptica oscura Hispasat y Reintel, respectivamente, la plataforma de innovación Elewit, y la Redinter, encargada de la construcción y gestión de redes de transporte de electricidad en Latinoamérica.