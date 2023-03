O Museo Provincial de Lugo e o Museo do Prado reforzan lazos

O Museo Provincial de Lugo recibiu o pasado venres a visita de responsables técnicos do Museo do Prado para ampliar a colaboración entre as dúas institucións no marco do programa Prado Extendido, co que a pinacoteca dependente do Ministerio de Cultura e Deporte quere reforzar a presenza e visibilidade das obras das súas coleccións en todo o Estado.

Durante a súa visita, Víctor Cageao e Reyes Carrasco puxeron de relevancia o traballo realizado no Museo Provincial de Lugo no tocante a exposicións temporais, folletos e restauracións de obras e ratificaron a boa sintonía entre ambas institucións, destacando a colaboración no que atinxe aos fondos do Prado depositados en Lugo.

Museo Provincial de Lugo. EP

O Museo Provincial de Lugo conta con 30 obras das coleccións do Museo do Prado en depósito, fundamentalmente pintura, entre elas, Retrato de Señora, de Raimundo de Madrazo e Encarnación Rambaud, de Federico de Madrazo, que poden verse na sala romántica —Sala 21— xunto coa colección de artes decorativas.