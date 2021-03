El Museo de Lugo recibe en cesión un triciclo con caballito de 1930

El Museo de Lugo amplió sus fondos con el ingreso de dos piezas cedidas por los herederos del investigador y académico José Luis Basanta Campos. Se trata de un juguete-triciclo con caballo de madera, estructura metálica y asiento de mimbre de 1930 y un reloj de sol vertical ortomeridiano realizado en loseta de pizarra con motivos decorativos e inscripción datado en 1953.

José Luis Basanta Campos, nacido en A Fonsagrada y de familia chairega, donó en el año 2010 una colección de objetos que abarcan varias tipologías de juguetes datados entre el siglo XIX y mediados del siglo XX.

El Museo había hecho una exposición temporal para mostrar este legado que incrementaba la colección de Etnografía y Artes Decorativas.

La colección de juguetes consta de cuarenta piezas que abarcan tipologías de objetos tan dispares como medios de transporte, instrumentos musicales, aparatos de cine -un zoótropo o un hombro cinéma-, juegos de construcción, de tablero, o piezas tan curiosas como las miniaturas de plomo religiosas para "decir misa", a la que ahora se une el triciclo con caballo de madera.

El triciclo donado es de 1935, mientras que el reloj fue realizado en 1953 en loseta de pizarra con motivos decorativos

El otro bien cultural que ingresó complementará la colección de relojes de sol del Museo Provincial de Lugo, que se encuentra expuesta a todas horas en el claustro.

La directora del Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro, señaló que "o agradecemento institucional a este benfeitor faise extensivo aos seus fillos que son quenes agora doan estas pezas en nome de seu pai falecido, e tamén lembramos a aquelas todas as persoas que desde a creación do Museo Provincial de Lugo no ano 1932 levan contribuído xenerosamente ao incremento das coleccións".