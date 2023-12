Un museo al aire libre en O Courel

Hay quien viendo una de las escenas que pintó Ana González Aida —Anita, en Parada— le recordó uno de los cuadros del pintor impresionista Paul Cézanne. Salvando las distancias con el artista francés, esta vecina de O Courel está consiguiendo hacer un auténtico museo al aire libre en una aldea de A Montaña lucense con siete casas habitadas y tres cerradas. Una afición que esta mujer practica, de forma autodidacta, desde hace veinte años y que causa sorpresa y admiración a quien visita esta aldea, al ver varias puertas de distintas construcciones de piedra llenas de colorido y escenas rurales.

"Como aquí non hai un sitio cerca onde comprar lenzos, empecei a utilizar táboas vellas que atopaba por aquí. Pero un día pensei: Vou pintar isto na porta. Porque, ademais, as portas facía falta pintalas aínda que fose doutra maneira. E así empecei a pintar, nesas portas vellas, cousas que se me pasaban pola cabeza, recordos da infancia e dáme alegría ver esas pinturas aí. É unha maneira de alegrar o pobo e á xente, polo que se ve, gústalle", afirma Ana a sus 70 años.

Esta mujer —que fue costurera— nació en Parada pero emigró con sus padres a Madrid, para retornar después a Lugo. Sin embargo, nunca se desvinculó del lugar que la vio nacer y menos ahora, que es cuando más tiempo pasa en su casa de Parada.

"Teño cinco construcións en pedra na aldea que están en ruínas e aí foi onde se me ocurriu pintar as portas. Non pintei na casa onde vivo, senón en casetos utilizados, en tempos, para distintos traballos da labranza como na palleira, no caseto do forno, no sitio onde gardabamos as patacas, na caniceira (que era onde se secaban as castañas) ou no sequeiro (que era onde se lles facía lume)", cuenta.

Ana González comenzó usando pinturas en acrílico porque se seca más rápido que el óleo. Sin embargo, al final optó por esta última técnica pictórica dado que el óleo le permite hacer correcciones y pintar sobre lo que tenía ya pintado hasta conseguir ver lo que ella tiene en la cabeza.

Museo del Prado

"Sempre me quedei tonta mirando os cadros de pintores famosos. Non sei cantas veces fun ao Museo del Prado de visita! Pero parecíame tan difícil... Ata que un día decidín comprar un lenzo e poñerme a pintar. Agora podo dicir que son feliz pintando e quero pintar, sobre todo, lembranzas de cando eu era pequena. Gústame dar vida a esta aldea coas miñas pinturas porque está moi apagada e a verdade é que a xente que vén por aquí sácalles fotos e chámalles moito a atención", apunta la autora de estos cuadros tan originales.

Un recorrido por estas puertas de Parada es un viaje en el tiempo a la vida de aldea que Anita todavía guarda en su mente desde los años de su infancia. "Hai esceas de labregos arando cos bois, unha aldea ao pé das montañas, uns homes xogando ás cartas na Taberna do Crego en Seoane, unha fervenza no Real rodeada de árbores con paxariños, unha muller e un neno subidos ao carro das vacas que me lembra cando volviamos da feira e viña o carro baleiro por iso subiamos a el...", recuerda Ana.

Esta vecina de Parada —de la Casa da Calella— asegura que su intención no es, para nada, hacerse famosa con esta iniciativa. Solo quiere seguir expresando su creatividad en su entorno y con lo que tiene más a mano.