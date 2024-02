Morre Xesús Mato, sacerdote e alma mater de Fuxan os Ventos

O mundo da cultura chora a morte de Xesús Mato, quen faleceu aos 91 anos. Sacerdote, musicólogo, Fillo Predilecto de Paradela, onde naceu, e Medalla Castelao de Galicia. Estas son só algunhas das liñas das biografía de Mato, unha figura imprescindible da cultura galega. O seu enterro será este mércores en Portomarín.

Mato foi cofundador de Fuxan os Ventos e tamén de Auxilia Lugo, entidade de voluntariado preocupada pola integración de enfermos crónicos e persoas con discapacidade intelectual.

Exerceu de cura en A Montaña lucense durante anos e nos últimos tempos residía no Seminario de Lugo.

Xesús Mato, clave no nacemento de Fuxan os Ventos

Paco Nieto repasa neste episodio de Lucenses de Vinilo a orixe de Fuxan os Ventos, na que foi clave o sacerdote nado en Paradela.

Hai un ano saliu á luz unha obra centrada na figura de Xesús Mato. O libro, coordinado por Antonio Giz e Xulio Xiz e editado co motivo do bicentenario do Concello de Paradela, é un percorrido pola traxectoria vital do sacerdote, con foco ademais na celebración dos 50 anos de Fuxan os Ventos, grupo musical do que foi alma mater.