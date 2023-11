Muere el escritor y tuitero coruñés Miguel López, El Hematocrítico

El escritor y profesor coruñés Miguel López, conocido como El Hematocrítico en las redes sociales, ha fallecido este lunes a los 47 años a consecuencia de un infarto.

Distintos medios de comunicación han avanzado que el autor de libros infantiles, que cobró protagonismo en Twitter –ahora X– con un marcado perfil humorístico, estaba en su domicilio con su pareja, la escritora Ledicia Costas, cuando habría sufrido un infarto.

Costas ha confirmado el fallecimiento en redes sociales. "Desde un dolor inmenso tengo que contaros que esta tarde se ha ido mi compañero de vida y la persona más maravillosa que se ha cruzado en mi camino. Estés donde estés ahora mismo, gracias", ha trasladado.

López, profesor de educación infantil y primaria, saltó a la fama por su proyección en redes sociales y su estilo desenfadado; escribió su último libro el año pasado, en esa ocasión una obra dirigida al público adulto para compartir como padre y educador su propia visión sobre la educación.

¡Escúchalos! Por una crianza con empatía, fue la obra en la que compartió su propia visión sobre la educación y sostuvo, en una entrevista concedida a Efe, que "la gente no quiere escuchar cómo debe criar a sus hijos", pero necesita "que le digan la verdad".



Dirigentes de distintos colores políticos han trasladado a Costas su pesar por el fallecimiento de Miguel López. Es el caso de la líder del BNG, Ana Pontón; de los socialistas Gonzalo Caballero y Carmela Silva; o de Ángela Rodríguez Pam, entre otros.

En las redes sociales se sucedieron las muestras de pesar:

Joder, me acabo de enterar de lo de @hematocritico. Miguel, te mando un abrazo enorme allá donde estés, y gracias por todos los buenos ratos que me has hecho pasar durante los últimos diez años. No tengo palabras.