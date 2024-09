Muere el actor John Ashton, el sargento John Taggart de 'Superdetective en Hollywood'

El actor estadounidense John Ashton, conocido por sus papeles como actor secundario en la franquicia de películas Beverly Hills Cop (Superdetective en Hollywood), ha muerto a los 76 años, informó The Hollywood Reporter.

Ashton interpretó al sargento detective John Taggart en varias entregas de la serie de películas dirigidas por Eddie Murphy y falleció el pasado jueves en Fort Collins, Colorado, después de una breve batalla contra el cáncer, dijo su representante, Alan Somers, a The Hollywood Reporter (THR).

El sargento detective Taggart de Ashton apareció en las dos primeras películas de Beverly Hills Cop en 1984 y 1987 junto a Eddie Murphy y Judge Reinhold. Regresó como el personaje, ahora ascendido a jefe de policía, en Beverly Hills Cop: Axel F. (Superdetective en Hollywood: Axel F.), de 2024, recuerda el medio especializado.

Ashton también apareció en películas y programas de televisión que abarcaron más de medio siglo, incluidos An Eye for an Eye (Psicosis mortal) de 1973, So Evil, My Sister (Accidente mortal) de 1974, Cat Murkil and the Silks (Eddie el gato) de 1976, Borderline (A 20 millas de la justicia) de 1980 y Honky Tonk Freeway (Desmadre en la autopista) de 1981, precisa THR.

El actor también participó en icónicas series de televisión como Colombo, Police Story, Barnaby Jones y M*A*S*H, y durante una temporada, entre 1978 y 1979, interpretó a Willie Jo Garr en Dallas.