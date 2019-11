Unha mostra percorre en Lugo os últimos corenta anos de Laxeiro

Laxeiro pintaba constantemente. Sentaba falar cos amigos e facía trazos en calquera papel: nunha servilleta, nun convite, na factura dun restaurante. Cando era vello adoitaba a vingarse da sociedade. Estaba debuxando na papel orfo mentres lembraba ao seu interlocutor a miseria que pasara "cando mellor pintaba" e cambiaba cadros "por un prato de caldo". Facía trazos sabios e consagrados. O interlocutor tiña elexidas as palabras amables que usaría para pedirllo. Daquela, o artista erguía o debuxo colléndoo polos extremos e rachándoo en cachiños que non se podían pegar

Algúns deses debuxos, posteriormente estudados e catalogados, están presentes na mostra que abriu este venres a galería La Catedral 2 de Lugo. Entre as 24 obras colgadas, maioritariamente pequenas, hai soportes habituais -lenzo, cartón, papel- e limpos, pero tamén outros impresos, como o anuncio dun concerto nun colexio ou unha invitación a unha colectiva de Nadal na que participa o propio artista sobre a que reflicte a súa visión exarcebada: hai dibujos de cristos cunha coroa de espiños compartindo plano con burros empalmados, hai nenos candidatos a querubín nun anverso mentres que no reverso unha muller nova amosa con poderío os peitos espidos.

O pintor amosa variedade de técnicas e contidos porque a mostra empeza en 1950 e remata en 1952, catro anos antes de morrer

A exposición, que se manterá durante un mes, é un percorrido por media vida de Laxeiro, nacido en Lalín en 1908. O pintor fixo unha pequena maleta en 1950 porque marchaba para unha mostra de artistas galegos. Volveu con varias maletas e algún baúl porque a estadía se lle prolongara durante vinte anos e virase na necesidade de comprar roupa. As obras que se poden ver en La Catedral chegan ata 1992, cuatro anos antes do seu pasamento.

Nas paredes hai laxeiros ben distintos porque nacen da capacidade de asimilación que tiña o artista. Hai óleos, tintas, carbóns e lápices que o artista foi asinando sen rachar nos que se fai un percorrido pola alma dende que a inocencia dos nenos e a nais, e o popular de gaiteiros e zanfonistas, ata abstractos con ecos figurativos nos que o creador amosa o dominio do negro trazado con pincel ancho e exento de deformación. Nalgún adivíñanse vacas como as que lle escaparon cando era neno porque as deixara no prado para ir na busca do director dunha charanga. Quería ser músico.