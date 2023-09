Morre Dorothé Schubarth, figura chave na conservación do folclore musical de Galicia

A musicóloga suíza Dorothé Schubarth faleceu o pasado mércores, 6 de setembro, na súa Basilea natal aos 80 años. A tamén compositora é unha das figuras máis importantes da música tradicional de Galicia, onde pasou seis anos da súa vida.

Nada en 1944 en Basilea, en 1971 ocupou a cátedra de Harmonía e Contrapunto na Academia de Música de Lucerna tras cursar os seus estudos en Colonia e Múnic. O seu labor investigador centrouse nesta época nunha intensa procura das formas e orixes da música popular europea, especialmente nos Balcáns e no Cáucaso, en Alemaña e Francia. Froito deste amplo traballo de recolleita é a publicación O canto popular na Europa en 1978.

Foi ese mesmo ano cando viaxou a Galicia, atraída pola inmensa riqueza da súa música de tradición oral. E o que ía ser só unha estadía vacacional, acabou converténdose nun período de seis anos –entre 1978 e 1984– nos que Schubarth percorreu a comunidade e empapouse das costumes da súa xente. A súa empatía, tamén recoñecible no uso que ela mesma fixo da lingua galega, permitiulle realizar un intenso traballo de recolleita que abrangue 38 zonas xeográficas galegas e limítrofes.

Dorothé Schubarth. AEP

Tras a súa experiencia na nosa terra, en 1984 a Fundación Barrié publica o Cancioneiro Popular Galego, obra magna sobre a música galega que nace da colaboración entre a musicóloga suíza e Antón Santamarina, catedrático de Filoloxía Románica da USC e membro da Real Academia Galega. En palabras do musicólogo Padre Calo, trátase "dun libro ao que non é aventurado cualificar como a máxima achega xamais intentada cara á conservación e coñecemento do folclore musical de Galicia".

Dorothé Schubarth introduciu na súa obra parámetros de clasificación musical e metodoloxías de traballo descoñecidos en Galicia ata ese momento e dignificou o papel dos informantes, sacándoos do anonimato en que estaban. Ademais, o seu material serviu para o estudo das variantes dialectais e os usos do galego e influenciou aos autores posteriores.

Como proba disto último, destaca o tema A pequena morte, do dúo Caamaño & Ameixeiras –formado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras–, publicado en 2023 e inspirado nun tema de Balboa recollido por Schubarth.