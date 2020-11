Monforte y Viveiro también se quedan sin cine por la falta de público por el covid

Los cines viven tiempos aciagos con el cierre —en un principio, con carácter temporal— de las salas Yelmo de Lugo, y ahora también las de Monforte y Viveiro. Quedan como únicos supervivientes los Códex, consagrados al cine de autor, y los Cristal, ambos en la ciudad amurallada.

La falta de público ha desencadenado la toma de decisiones por parte de los propietarios de estas salas. "Si la gente no viene, está abierto para el aire", sintetiza Carmen Pato, gerente de Coruña Films, propietarios de los cines de Monforte.

En 1997, abrían en la Rúa Ramón Otero Pedrayo estos cines que el pasado domingo proyectaron sus últimas películas, de momento. Pato evocó la canción Si nos dejan de Luis Miguel para pensar en planes de futuro. "Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida", citó con nostalgia.

Durante 23 años los multicines Monforte funcionaron de forma ininterrumpida, ni la crisis del 2007 pudo con ellos. "Nunca cerramos", rememoró este martes Pato, quien hasta añora los tiempos de aquella crisis, cuyos efectos no fueron tan demoledores para el sector como la actual pandemia de coronavirus.

No queda otra que cerrar, no se puede tirar p'alante. Volveremos cuando nos dejen la economía y la salud, ahora esto es un desastre"

"No queda otra, no se puede tirar p’alante", explica Carmen Pato sobre un futuro que se presenta incierto.

"Volveremos cuando nos dejen la economía y la salud, ahora estamos ahogados, la gente no viene y esto es un desastre", resume esta mujer, que recuerda que a pesar de que en todo el mundo no se ha registrado ningún caso de contagio en las salas de cine, "la gente no viene".

Y eso, a pesar, de que solo hacían falta 30 personas por sesión y sala para que funcionase. Pero, ni esas cifras pírricas lograron. "Además, con el toque de queda hubo que suprimir una sesión", explicó Pato.

En idéntica tesitura se encuentran en Viveiro, donde la empresa Proyecfilm anunció también el "cierre temporal" de las salas ante "las nuevas restricciones que afectan a Viveiro y la falta de espectadores".

Alberto Fuentes, portavoz de la empresa con sede en Villares de la Reina (Salamanca), explicó que de cara a las Navidades evaluarán la situación. "Cada semana las cosas cambian, ya veremos", señaló.

En Viveiro, "cerramos, volvimos a abrir, volvemos a cerrar", explicó Fuentes, quien añadió que a la falta de público en las salas se suma la cancelación de la mayoría de los estrenos por parte de los grandes estudios. No hay qué ofrecer ni a quién.



Códex y Cristal, los últimos supervivientes

Los cines Cristal de Lugo, situados en la rúa Montero Ríos, continúan abiertos. En su cartelera se pueden disfrutar estos días de comedias como Emma, el documental La voz humana, de Pedro Almodóvar, o Trolls 2: gira mundial, una película destinada al público infantil.



En la Praza Viana do Castelo de Lugo se encuentran los cines Códex, consagrados al cine de autor. Mañana retoman sus sesiones con Adam o Sole.