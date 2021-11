Monforte acolle á preestrea de 'Live is Life', de Dani de la Torre

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, participará este venres xunto á deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, na preestrea da nova película do director lucense Dani de la Torre, Live is Life. A institución provincial colaborou coa rodaxe e produción da longametraxe cunha achega de 100.000 euro dentro do seu compromiso de apoiar esta industria cultural e, ao mesmo tempo, promocionar o territorio e incentivar o turismo de calidade e sostible.

Os Cines Hollywood, de Monforte de Lemos, acollerán ás 20.00 horas a presentación en primicia do filme, que se estreará en 2022 nas salas nacionais. Na sesión participarán De la Torre xunto a parte do equipo artístico, como David Rodríguez e Javi Casellas, e técnico, ademais do produtor Toni Novella.

Tomé Roca destaca que “esta colaboración está enmarcada no compromiso do organismo provincial por promocionar e potenciar o noso territorio, a través dun proxecto que converte á provincia nun plató de rodaxe, sendo unha oportunidade para a proxección nacional e internacional da riqueza patrimonial e paisaxística coa que contamos”.

O mandatario provincial salientou o protagonismo da Ribeira Sacra en Live is Life: "trátase dun escaparate excepcional da provincia que atraerá a novos visitantes, impulsando o turismo lucense e os sector hostaleiro".

A DEPUTACIÓN CO AUDIOVISUAL. Tomé sinalou que nos últimos dez anos o organismo provincial colaborou con máis de 30 películas, documentais, curtas e series, o que demostra o apoio claro do ente provincial coa industria audiovisual galega e lucense.

Recentemente aprobouse un convenio de colaboración con Vía Láctea Filmes para achegar unha contía de 100.000 euros en tres anualidades, de 2021 a 2023, para colaborar coa rodaxe e produción de A Volta. Trátase do novo filme desta produtora galega, que ten ao director Ignacio Vilar á fronte.

LIFE IS LIFE. Live is Life, dirixida por Dani de la Torre e baseada nunha historia orixinal de Albert Espinosa, traslada ao espectador á noite de San Xoán a mediados dos anos 80 para narrar a historia dun grupo de cinco nenos nun pequeno pobo de Galicia. O director é xa un recoñecido cineasta e un dos embaixadores da provincia de Lugo.