Mondoñedo contará con dos nuevos museos en 2019

La ciudad de Mondoñedo contará con dos nuevos museos el próximo año. En estos últimos meses se está ultimando la musealización de los dos proyectos que están en marcha. Por un lado el de la casa natal del escritor Álvaro Cunquiero y por otro, la de la antigua Casa dos Cóengos, que forma parte del conjunto arquitectónico de la catedral, y donde se ubicará un museo dedicado a la imprenta. "Son dúas alternativas para dinamizar o entorno e para que o visitante que ven a Mondoñedo atope cousas que facer e alongue a súa estancia", explicaba hace unos días la alcaldesa, Elena Candia, que tiene en el sector turístico una de las líneas de actuación de su gobierno.

Con respecto al proyecto de la casa de Cunqueiro, situada en la Praza da Catedral, Candia puntualizó que es el que está más avanzado. De hecho, a principios del pasado mes de noviembre, el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, visitaba los trabajos para los que la Xunta movilizó 120.000 euros a través de un convenio con el Concello. "A idea é que non sexa só un museo senón un proxecto cultural que teña un efecto chamada ao xirar entorno a unha figura tan importante como Álvaro Cunqueiro", afirmaba la regidora. En este sentido, el conselleiro señalaba durante su visita a Mondoñedo que este museo será "un novo referente no eido do turismo literario para Galicia".

La musealización del museo de la imprenta es mucho más sencilla, ya que únicamente se centra en las cinco máquinas antiguas que los propietarios de Sucesores de Mancebo ceden para formar el espacio expositivo. "Este museo é unha débeda coa familia que está tan comprometida con Mondoñedo", aseguró la alcaldesa, "é as máquinas serán un atractivo moi bonito para visitar".

Los trabajos en la antigua Casa dos Cóengos, en la que se invirtieron 280.000 euros, acabaron el pasado mes de abril. Las obras consistieron en la consolidación y refuerzo de los muros de carga, reposición en las zonas deterioradas y mejoras en la estructura de la cubierta. Se restauró también el entablado de madera, la escalera y las carpinterías exteriores, además de dotar al edificio de la preinstalación eléctrica.