Olalla Higo: "Mis piezas tienen un toque infantil y recuerdan figuras del Entroido"

Tenía que ser ourensana. A esta artista multifacética, Olalla Higo (Olalla Hidalgo Gómez), no se le olvida el Entroido, que refleja en sus piezas —de distintos formatos y materiales—, encuadradas dentro de la exposición Fly me to the Moon, inaugurada este viernes en la galería Solaina, en Lugo. La primera vez que expone en la ciudad.

"Lo que presento en esta exposición son piezas figurativas: reses con cuernos, perros, caballos... Está inspirada, en parte, en el Entroido, en las imágenes que guardamos en la memoria de estas fiestas y en esa mezcla entre lo humano y lo animal. De hecho, algunas de las piezas llevan cuernos y dientes como las máscaras del Entroido", cuenta la artista.

La exposición de Olalla Higo permanecerá abierta hasta el 14 de julio. Se podrán ver esculturas, dibujos y tapices. Con distintas técnicas y texturas. Con distintos materiales. Pero siempre intentando buscar ese vehículo de expresión que es el arte.

"Trato de mostrar en las piezas que hago las cosas que me gustan. Por eso hago algo de todo: arte textil en tapices y collages, piezas escultóricas, dibujos...", dice.

Una treintena de piezas

Al final, son una treintena de piezas que hablan de ella misma y de lo que la rodea que se cuantifican en veinte esculturas de cerámica en tamaño mediano y pequeño, cuatro tapices (uno grande y tres pequeños) y seis ilustraciones digitales.

"Mis piezas tienen un toque infantil. Utilizo colores primarios y formas esquemáticas", resume Olalla Higo.

El título de la exposición, Fly me to the Moon, tampoco es anecdótico. Recuerda una canción de Frank Sinatra. Y con esa intención fue elegido.

"El título hace alusión a la canción porque cuenta algo idílico: el encuentro del amor y un viaje a la Luna y por el espacio", afirma.

Fly me to the Moon es, además, la primera exposición en la que Olalla Figo —graduada en Bellas Artes y máster en Gestión Cultural— muestra sus obras en cerámica y textil.