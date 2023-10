La mirada de Ruth Matilda Anderson revive en Lugo la vida de hace un siglo

"Las mujeres gallegas llevan en la cabeza el peso de la vida", dijo en una de sus visitas a España la fotógrafa estadounidense Ruth Matilda Anderson (1893-1983), sin saber que aquella frase iba a servir para condensar buena parte del trabajo fotográfico que realizó en sus dos expediciones a Galicia entre los años 1924 y 1926.

En su primer viaje, Anderson se sintió profundamente sobrecogida al observar el peso enorme que cargaban sobre sus cabezas -hasta 60 kilos- las portadoras del correo o de la leche durante las largas travesías que hacían a pie.

"Estas mulleres eran un exemplo de esforzo, traballo e equilibrio", explica, cien años después, David Quiñones, de la Asociación Etnográfica Sete Espadas, promotora junto a Bodegas Martín Códax y la Diputación de Lugo de la exposición "Fragmentos de onte", que ayer se inauguró en la Capela Santa María de Lugo y que, a través de cientos de trajes y aperos, busca mostrar al espectador la Galicia que se encontró Anderson en 1924.

Algunos de los trajes tradicionales expuestos en la muestra. SEBAS SENANDE

La exposición cuenta con una selección de más de sesenta trajes tradicionales que son el resultado de cinco años de recuperación del legado fotográfico de Anderson. "Trátase dun rigoroso traballo de investigación co que se pretende reproducir, ante os ollos do visitante, o que viu Ruth Matilda cando chegou a Galicia da maneira máis exacta posible", subrayan desde la asociación Sete Espadas.

"As redeiras de Marín, as leiteiras de Muros, as mariscadoras de Carril ou as palilleiras de Muxía, xunto cas oleiras de Niñodaguia en Ourense ou as vendedoras da Praza da Leña en Pontevedra" están presentes tanto en las etiquetas de las botellas de la nueva edición especial de Martín Códex como en la exposición que, desde ayer, puede disfrutarse en Lugo.

Las etiquetas de las botellas de la nueva edición especial de Martín Códex. SEBAS SENANDE

En ella es posible apreciar, reproducidas con exactitud, escenas de varias de las fotografías tomadas por Anderson entre 1924 y 1926. "Trátase de facer unha viaxe no tempo, cen anos atrás, onde recuperar os vellos oficios xa esquecidos, as feiras, as romarías e os traballos no mar e no campo", subraya Quiñones.

En todos estos fragmentos de ayer, son las mujeres las que asumen un rol protagonista y, a través del objetivo de Anderson, no solo es posible descubrir detalles que habían pasado desapercibidos para sus colegas masculinos, sino que en las más de 5.000 fotografías que realizó en Galicia queda plasmado, como ella misma anunció, el peso enorme que cargaban las mujeres gallegas sobre su cabeza: el de la tradición, el de la crianza o el del traspaso de tantos oficios y costumbres atávicas que solo ellas conocían.

A la presentación de la exposición "Fragmentos de onte" asistieron Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta; la diputada de Cultura, Iria Castro; el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro; el conselleiro de Infraestructura del Concello de Lugo, Alexandre Penas; y Jorge Pallarés, director de Márketing de Martín Códax, que subrayó que la exposición busca "poñer en valor o legado da fotógrafa Ruth Martilda Anderson, locamente namorada da nosa terra, e poñer en valor a defensa de nosa cultura".

La muestra, que llega a Lugo tras pasar por Vigo y Santiago -recibió 15.000 visitantes-, permanecerá en la Capela de Santa María hasta el 7 de noviembre.