"As miñas figuras son moi redondeadas; é unha deformación da ilustración"

O ilustrador, debuxante de cómic e contista Xan López Domínguez xa pasou dos 60 e, para non perder o costume, decidiu que, ao estrear nova década, tiña que facer algo diferente que non fixese nunca. Polo tanto, non podía facer ilustracións, nin escribir contos. Así que deulle por probar coa escultura e coa pintura.

Para iniciarse na escultura, escolleu un material pouco común: o cemento. Iso si, un cemento especial, un microcemento cristalizado que lle causou feridas nos dedos. O resultado pode verse, desde onte e durante mes e medio, na exposición Inventos, despegues y aterrizajes, na galería La Catedral, en Bispo Basulto, en Lugo.

"A idea de despegar e aterrar que dá título á mostra está relacionada con atreverse a facer cousas novas. Se cadra, por iso, moitas das miñas figuras voan (eu non). Hai dous meses que empecei a facer esculturas. Inspiroume miña muller, que é restauradora. As esculturas permitíronme dar forma aos personaxes que están nos meus cadros en tres dimensións. Utilizo cemento tixotrópico. As figuras pesan e teño que lixalas moito pero é difícil que rompan. Primeiro, fago un debuxo do que vou esculpir, despois tezo unha estrutura con arame, moldeo a figura e, finalmente, líxoa. Algunhas pinteinas con acrílico e óleo e outras, con témpera", explica o artista, nado en Lugo pero residente en Madrid desde hai anos.

Estas pequenas pezas de Xan -así é como asina- conforman o universo persoal do autor onde teñen cabida referencias literarias (de Alicia no país das marabillas, por exemplo, coa Raíña de Corazóns, ou un Marinero en tierra, presente tanto en figura escultórica como en pintura ao óleo), clásicas (como un Perseo), operísticas (hai unha figura que representa a Raíña da Noite, de A flauta máxica, de Mozart), da música brasileira (hai un cadro con referencias a Luiz Gonzaga) ou mesmo costumistas (ten tamén varios peliqueiros do Entroido ourensán, do que se declara gran admirador). "Nestas figuras hai un mundo moi literario, con moitas evocacións. Reflíctanse saltos de xente voando ou personaxes bailando", afirma.

Estas vinte pequenas figuras escultóricas de Xan son expostas por primeira vez ao público na mostra que acolle La Catedral, onde tamén hai vintecatro cadros pintados ao óleo, algúns deles cos mesmos personaxes feitos en cemento e no que tamén son recurrentes animais como pingüíns, paxaros, peixes (hai un home cun congro enroscado no seu corpo), gorrións xigantes ou galiñas. De feito, un dos contos máis coñecidos de Xan López Domínguez é La gallina Churra.

Tamén abondan as liñas longas curvas, onduladas e, mesmo, enguedelladas que poden ser cabelos ou un ramo de flores que enreda a quen o leva. De todos os xeitos, as curvas e a falta de proporcionalidade nas partes do corpo (con cabezas moi pequenas e pernas moi longas) están moi presentes na súa arte. "As miñas figuras son moi redondeadas. Esa é unha deformación da ilustración. Os meus primeiros traballos eran planos e agora son cada vez máis voluminosos", apunta.

Entre as cores, nas pezas esculpidas predominan o verde oliva e o azul quedando o vermello como complemento. Chama a atención tamén que a maioría das figuras non teñen rasgos na cara. "Iso é para facelas máis distantes, como alleas ao espectador", di.