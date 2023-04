Abraham Cupeiro (Sarria, 1984) actuará este sábado cos temas do seu disco Pangea no centro Segundo Gil Dávila, de Arbo, ás 20.00 horas. Os asistentes escoitarán sons ancestrais, como os que produce o kárnyx, a trompa celta de tres metros, ou o aulós grego; moitos construídos por el mesmo.

O repertorio do concerto está recollido no disco Pangea, de 2020, con música de todo o planeta. Falaba daquela de que lle faltaban varias zonas por cubrir, de que habería un Pangea 2.

Estou montando concertos noutros sitios. Fáltanme Mongolia, India, Perú, Xapón,... En dous ou tres anos espero publicar esa música nun traballo audiovisual, mellor que un disco. Tamén prefiro rodar os temas antes de gravalos. Pangea gravámolo nun día. Gústame tocar en directo, quero que o que soe non se poida escoitar máis que ese día.

Vostede busca o máis tradicional. Esa inclinación súa polo efímero do directo responde a iso?

Os músicos de jazz interpretaban un material en centos de concertos. Despois, un produtor chamábaos para gravar. Tocaban todos ao tempo, algo que fai o discurso moi natural. Nós fixemos o mesmo.

Cando fala de nós, fala de vostede e da Royal Philharmonic Orchestra; fala dos estudos Abbey Road, famosos polos Beatles.

Foi un alivio gravar en Abbey Road. Por primeira vez na miña vida non tiven que preocuparme do estudo nin da orquestra. En Londres todo é fácil, en España todo é burocracia.

Ten pensado volver gravar en Londres?

Pode ser. Quero facelo nos estudos Air, que ocupan unha antiga igrexa.

Fáleme do material novo.

Chámase Mythos. Vouno levar de xira polos teatros españois. Gústanme os mitos. Leo bastante ben en grego por unha profesora moi boa que tiven no IES Gregorio Fernández de Sarria. Estiven en Valladolid vendo as imaxes de Semana Santa, que son do século XVI, e xa lles dixen que as fixera Gregorio Fernández, que naceu no meu barrio.

Volvamos a Myhtos, que perdemos o fío.

É unha viaxe á fantasía dos pobos, a mirada dos seres humanos ao Cosmos como algo inexplicable. Inventan lendas e mitos par atender a existencia, a orixe das cousas. Uso instrumentos ancestrais, que son esculturas sonoras.

De que ámbito estamos falando?

Por exemplo, de que fixemos un aulós grego; un cornu, que construín usando modelos de Pompeia; de instrumentos persas, porque conto o mito de Sherezade; do bansuri hindú, ou de Suramérica, polo mito de Uakti, que era un deus do Amazonas con buratos no corpo. Cando corre fai música. Os homes mátano por envexa. Cando o enterran nacen tres palmeiras, das que se fan instrumentos. Tamén tocamos instrumentos de cerámica que levan auga dentro e que soan segundo se moven. Vouno gravar a primeiros do 2024. Faremos un audiovisual porque quero que se vexan os instrumentos.

O kárnyx é o seu instrumento máis ostentoso e singular.

É o buque insignia. Chama a atención.

O primeiro instrumento que se fixo foi unha trompeta do século XVIII.

Cando non tes un can atréveste con todo. Estaba estudando no conservatorio de Madrid e necesitaba unha trompeta. Consultei ao Museo de Nürenberg e a expertos. Volvín a Madrid. No conservatorio había un sitio no que non se podía estar, pero os bedeis deixábanme. Agora teño ferramentas que fixen para os meus instrumentos. Con esa trompeta gañei as oposicións. Vai ben para a música barroca porque ten moitos matices e colores. As festas eran pagadas polas confrarías e os gremios. Se querían demostrar poder contrataban trompetas.

Vostede decide que necesita unha trompeta e colle o camiño máis curto.

Para facer unha trompeta necesitas unhas pranchas de latón, un martelo e lume. O meu pai levoume cerca de Meira para que vise como traballaban. En relación con Meira, quería falarlle dun concerto que estou preparando alí porque vai ser o máis importante da temporada.

Adiante.

O día 10 de agosto estarei na igrexa de Santa María con músicos como Davide Salvado. Eu produzo todo, sen subvencións. Gústame a idea a levar o público a un sitio onde se escoita o silencio. A igrexa ten unha sonoridade especial. Parecen ás covas da novela O señor dos aneis.

Ten douscentos instrumentos. Cal é o seu favorito?

Un deles é unha corna que atopou un amigo meu, Carlos Tallón, nun monte a cinco quilómetros de Sarria.

Prestoullo?

Si, téñoo eu e toco o orixinal. Non lle toquei nada. Soa que atravesa. Dá poucas notas, pero é como a trompeta de Miles Davis tocada por un pastor nunha fraga.