Milladoiro, Ímar e Yves Lambert Project no Festival de Ortigueira, que cumpre 40 anos

Milladoiro, Ímar e Yves Lambert Project serán tres dos principais convidados o Festival internacional de música celta de Ortigueira, que no seu corenta aniversario busca seguir sendo un festival de "calidade".

O programa do certame, que se celebrará este ano do 12 ao 15 de xullo, foi presentado este mércores polo alcalde, Juan Vicente Penabad, e o coordinador do festival, Alberto Balboa, que estiveron acompañados por representantes das empresas patrocinadoras e polo vicepresidente da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartin.

O rexedor de Ortigueira destacou a transcendencia internacional do certame, que busca seguir sendo un "festival san" e de "calidade", após priorizar a calidade do mesmo á cantidade de asistentes. Nalgunhas das súas edicións, este festival chegou a congregar a 70.000 persoas.

Un ano máis, o festival repetirá as súas actividades e concertos gratuítos, en cuxa relación tamén aparecen os irlandeses Kila e Lúnasa.

PROGRAMACIÓN. Os concertos arrincarán o 12 de xullo nunha xornada que destaca a presenza nos escenarios da banda escocesa Ímar; Beltaine, de Polonia; e os finalistas do proxecto 'Runas'.

O 13 de xullo, venres, será a quenda dos irlandeses Kila e The National Youth Pipe Band of Scotland, así como o asturiano Rubén Alba e a Escola de Gaitas de Ortigueira.

O sábado, 14 de xullo, o prato forte do festival pasará, ademais de por Milladorio, que se subirá aos escenarios ás 23.30 horas, por Yves Lambert Project. Este último é co-fundador e membro do grupo A Bottine Souriante.

O peche do festival correrá a cargo de Lúnasa o 15 de xullo, domingo, nun día no que tamén tocará The Celtic Social Club.