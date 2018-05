Miles de persoas piden nas rúas unha "Galicia en galego"

Miles de persoas marchan polas rúas compostelás na tradicional mobilización do 17 de maio convocada pola plataforma Queremos Galego para reivindicar o uso da lingua propia "no día a día". "En Galicia, en galego" converteuse na lema máis coreado este ano.

A manifestación, que arrincou ás 12,00 horas na Alameda compostelá, contou co respaldo do tres líderes das forzas da oposición: o portavoz de En Marea, Luís Villares; o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero; e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.

En declaracións aos medios, Villares apelou a "romper o teito de cristal do galego" que, segundo el, mantén o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na educación, pola "prohibición" do uso do idioma autóctono en materias como matemáticas, física e tecnoloxías.



Pola súa banda, Caballero reafirmou o compromiso dos socialistas cunha lingua que fai "unha Galicia máis próspera". Ademais, chamou ás institucións públicas a "impulsar o galego" para que a cidadanía "poida usar o idioma en igualdade de condicións con calquera outro".



Neste sentido, o líder do PSdeG denunciou os "erros" das políticas de Feijóo e condenou que a Radio Galega puxese "fin" ao espazo 'Diario Cultural', que era, segundo as súas palabras, unha "mostra de como o país ten a capacidade de mostrar, desde os medios de comunicación públicos, a lingua, as letras e a cultura galegas".

"POLÍTICAS LINGÜICIDAS" DE FEIJÓO. Así mesmo, Ana Pontón reivindicou a preservación do galego para as xeracións futuras porque "a política linguicida da Xunta" provoca que esta sexa "a única lingua do Estado que perde falantes", algo que, ao seu modo de ver, é "responsabilidade directa" de Feijóo, quen utiliza a lingua "desde o cinismo e a mentira".

"Hoxe estamos aquí non só para celebrar que temos idioma senón para reivindicar que é necesario un cambio de rumbo na política lingística do Goberno galego", esgrimiu a líder nacionalista.

As mobilizacións percorreron a partir das 12,15 as rúas do Ensanche da capital galega para despois marchar polo centro histórico e finalizar, ao redor das 13,00 horas, na Praza da Quintana. Alí, segundo fontes da organización, concentráronse ata 25.000 persoas.

Durante a marcha, diversas organizacións e formacións políticas lanzaron berros de "en Galicia, en galego" e tamén de "independencia". Ademais, varios colectivos estiveron acompañados de comparsas que daban o carácter musical e festivo ás reivindicacións.

Na Praza da Quintana celebrouse un acto conducido pola comunicadora e presidenta da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Nieves Rodríguez, quen leu o manifesto 'En galego día a día' en compañía da escritora Marga Romeu; a produtora do programa de radio 'Diario Cultural', Concha de la Fuente; a autora Adela Figueroa; a presidenta da Coordinadora de Traballadores de Normalización dá Lingua (CTNL), Anxos Sobriño; e o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez.

'EN GALEGO DÍA A DÍA'. O manifesto lido demandou o uso do galego "día a día" e en diversos ámbitos como a educación, a xustiza, a sanidade, os medios de comunicación e o sector audiovisual.

O texto tamén denunciou que "só o 5 por cento dos xuíces" empregan o idioma propio nas súas sentenzas, así como a "inexistencia de recursos" para que os funcionarios poidan traballar en galego. Ademais, criticou que na administración pública e na sanidade "vulnérase o dereito" a que os usuarios sexan atendidos en galego.

"Día a día nas rúas, na cultura, na toponimia, nos parques, no lecer, no deporte, no turismo, na onomástica, na música, nos servizos, no transporte, na literatura... Queremos galego no día a día con toda normalidade e naturalidade", sentenciou.