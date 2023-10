Mike Stern regresa a Lugo tras 15 años como la estrella del Festival de Jazz

Mike Stern ya sabe lo que es tocar en el Festival de Jazz de Lugo, un certamen que volverá a contar con él 15 años después aprovechando la minigira de tres conciertos que hará por España en noviembre.

El guitarrista estadounidense tocará en el salón regio del Círculo de las Artes el 9 de noviembre, al día siguiente de actuar en el Centro Cultural de la Villa en el marco del JazzMadrid. Su tercera y última parada en España será en el festival de jazz Zaragoza el día 12. Stern estará acompañado por su banda de la que forman parte en los últimos años el baterista Dennis Chambers, el bajista eléctrico Jimmy Haslip y el teclista Jeff Lorber.

Con un sonido inspirado en el bebop y el blues que transmite intensidad rockera, Mike Stern es uno de los grandes guitarristas de jazz de su generación, que dejó su impronta en la música de Miles Davis a principios de los 80, antes de lanzar su carrera en solitario en 1985. Desde entonces, ha editado 18 grabaciones como líder, seis de las cuales fueron nominadas para los premios Grammy.

Mike Stern, para los expertos, tiene la habilidad única de tocar con la delicadeza y el lirismo de Jim Hall, el impulso de Wes Montgomery y el ataque turbulento y saturado de Jimi Hendrix. Al crecer en el área de Washington, D.C., Stern reverenciaba a esos tres inmortales de la guitarra, junto con guitarristas de blues tan potentes como Albert y B.B. King.

"Mike es simplemente un mago del bebop, tiene un sentimiento de jazz increíble. Y de la misma manera, también tiene cubierto el tema del rock y el blues. Está en ambos lados del espectro musical", dice de él Lorber, quien añade sobre su colaboración con el mago de la guitarra: "Y creo que realmente nos llevamos bien tanto musical como personalmente".

Nacido el 10 de enero de 1953 en Washington D.C., comenzó a tocar la guitarra a los 12 años, emulando a B.B. King, Eric Clapton y Jimi Hendrix. "Me gustó el tacto de la guitarra y me enganché", recordó el músico en una entrevista. "Pero realmente no me lo tomé en serio hasta que me fui a Berklee en 1971".

Su primer álbum de estudio, Upside Downside, salió al mercado en 1986 en el sello Atlantic Records, y contó con la colaboración de Pastorius, Sanborn y Berg.

Las entradas son mucho más baratas en Lugo

Ver a Mike Stern en Madrid o Zaragoza no cuesta lo mismo que en Lugo, a pesar de que aún no se han hecho públicos los precios por Escobijazz, la organizadora del festival.



Las entradas para ver a Stern y su banda en Madrid están a la venta por 40 euros, en Zaragoza por 38 y en Lugo se supone que rondarán los 15, precio habitual hasta ahora.